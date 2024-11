Aujourd’hui, lors de l’événement Cozy Quest sur Steam, Whitethorn Games, éditeur de jeux inclusifs, accessibles et abordables, et les développeurs nommés aux BAFTA, Polygon Treehouse, sont ravis d’annoncer la sortie de leur prochain jeu d’exploration et d’amitié, Mythwrecked: Ambrosia Island, prévue pour le 5 décembre 2024. Il a également été annoncé que le jeu serait disponible sur Nintendo Switch, en plus de PC et Xbox.

Dans le cadre de cette annonce, Polygon Treehouse a publié une nouvelle bande-annonce, montrant un aperçu du gameplay que les joueurs pourront découvrir au lancement du jeu.

« Mythwrecked est un jeu qui nous tient à cœur, » a déclaré Alex Kanaris-Sotiriou, directeur créatif et développeur principal chez Polygon Treehouse. « C’est un jeu que nous avons conçu avec soin et réflexion, et dans lequel nous avons mis beaucoup de nous-mêmes et de l’ADN de Röki. C’est vraiment excitant d’inviter enfin les gens sur les rives de l’île d’Ambrosia, et nous espérons que vous apprécierez votre séjour. »

Dans Mythwrecked: Ambrosia Island, les joueurs incarnent Alex, une backpackeuse échouée sur les rives mystérieuses de l’île d’Ambrosia. En explorant les environs, elle découvre qu’elle n’est pas seule : l’île est habitée par les dieux de la mythologie grecque ! Cependant, quelque chose ne va pas — les dieux ont perdu la mémoire et ne se rappellent plus de leur identité. Pour retrouver son chemin, Alex devra se lier d’amitié avec les habitants et les aider à retrouver leurs souvenirs.

Explorez l’île dynamique dans cette aventure non linéaire inspirée par des éléments des jeux Ace Attorney et A Short Hike. Découvrez l’histoire de l’île et tissez des liens avec les dieux grâce à un système de relations unique. Plus vous devenez proche d’eux, plus ils seront disposés à aider Alex avec leurs pouvoirs divins. Résolvez le mystère de l’île d’Ambrosia, sauvez les dieux et aidez Alex à retrouver son chemin !

Les caractéristiques principales de Mythwrecked: Ambrosia Island incluent :

Des dieux parmi nous : De nombreux dieux habitent l’île d’Ambrosia, d’Arès à Athéna, d’Hermès à Hadès. Il sera plus facile de les retrouver tous grâce à l’Ambrosidex, bien que certains soient plus difficiles à rencontrer que d’autres.

Trésors dans le bac à sable : Utilisez le signal radar de l'Ambrosidex pour rechercher des trésors divins perdus disséminés sur l'île ! Rendez-les à leurs propriétaires pour raviver leurs souvenirs et en apprendre davantage sur le destin de l'île.

Maître de la conversation : Explorez l'île, examinez de nouveaux objets et lieux, et discutez avec les autres pour débloquer de nouveaux sujets de conversation. Certains dieux pourraient détenir des informations précieuses pour aider Alex dans son aventure, mais certains sujets sensibles ne pourront être abordés qu'une fois leur amitié gagnée.

Même les dieux ont besoin d'amis : Vivez une histoire émotive et non linéaire sur l'importance de l'amitié, de la famille et de la communauté.

Mythwrecked: Ambrosia Island sortira sur PC via Steam, Nintendo Switch, Xbox One et Series S|X le 5 décembre 2024.