Devenez un vrai détective, faites tous les choix, au point que chaque action vous coûte du temps ! Saurez-vous trouver le meurtrier en seulement 5 jours ?



Dear Villagers et le développeur solo Andre Gareis sont fiers d’annoncer que le jeu policier non linéaire mystère Mindcop sort aujourd’hui sur Steam (Steam Deck vérifié), PS5 et Nintendo Switch au prix de 14,99 EUR. Trouvez le meurtrier dans cette aventure en développement depuis 6 ans, au cours desquels Gareis a déversé sa passion pour les classiques du genre jeu policier.

De plus, une démo est toujours disponible sur toutes les plateformes, offrant environ 30 minutes de gameplay à partir du premier jour d’enquête, permettant aux joueurs d’essayer avant d’acheter ! La démo est jouable en anglais, allemand, français, espagnol, ainsi qu’en chinois simplifié et traditionnel.

Le créateur innove sur différents aspects, de la mécanique d’enquête à la gestion du temps, en passant par l’introduction d’énigmes en temps réel ! Mindcop est disponible en anglais, allemand, français, espagnol, ainsi qu’en chinois simplifié et traditionnel.

Jeu d’enquête noir : Utilisez vos capacités de détective pour découvrir des secrets et démêler des mensonges des gens afin de trouver le véritable suspect du meurtre de cette ville.

: Utilisez vos capacités de détective pour découvrir des secrets et démêler des mensonges des gens afin de trouver le véritable suspect du meurtre de cette ville. Mécanisme de surf mental : Entrez dans l’esprit des suspects et résolvez des jeux de puzzle en temps réel pour recueillir des indices cruciaux pour l’enquête. Terminez-le et explorez leur « mer de pensées » pour obtenir des indices et des sujets de conversation.

: Entrez dans l’esprit des suspects et résolvez des jeux de puzzle en temps réel pour recueillir des indices cruciaux pour l’enquête. Terminez-le et explorez leur « mer de pensées » pour obtenir des indices et des sujets de conversation. Gestion du temps : Avec seulement cinq jours pour résoudre le meurtre, chaque action coûte du temps – choisissez judicieusement ou faites face à des impasses. Découvrez deux fins différentes en fonction de vos décisions.

Dans Mindcop, les joueurs utiliseront leurs capacités uniques de « mindsurf » pour pénétrer au plus profond de l’esprit des suspects. Cette mécanique prend la forme d’un jeu de puzzle match-3 chronométré, dans lequel les joueurs naviguent dans l’esprit d’un suspect en associant des symboles pour gagner du temps et atteindre la ligne d’arrivée. À la fin de chaque navigation dans l’esprit du suspect, trois portes sont révélées : Mensonge, Incertitude et Vérité. Ces portes offrent un aperçu de la psyché du suspect par le biais de courts dialogues, fournissant des informations cruciales pour l’enquête.

Andre Gareis, le développeur solo de Mindcop, partage son point de vue : Après de nombreuses années de développement, je suis fier de dire que ce projet est maintenant terminé. J’ai fait le jeu que je voulais faire, sans faire le moindre compromis en cours de route – un exploit rare dans le domaine du développement de jeux, et dont je suis très reconnaissant. Fan de longue date d’histoires mystérieuses, la création de Mindcop m’a permis d’explorer le genre sous un angle entièrement nouveau. Ce jeu a également été ma première véritable aventure dans l’écriture narrative, et c’est devenu un voyage profondément personnel. Me consacrer à un seul projet pendant tant d’années a été un défi, mais incroyablement gratifiant. J’espère que Mindcop trouvera son public, car c’est quelque chose de très spécial pour moi.