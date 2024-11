La tradition des Dragon Quest se poursuit

Après des années d’attente, Square-Enix a enfin sorti Dragon Quest III HD-2D Remake. Les premières impressions montrent que le jeu rencontre un certain succès à l’échelle mondiale, bien que nous attendions encore des chiffres précis pour le confirmer. Cependant, nul besoin de statistiques pour constater les ventes au Japon, qui sont en plein essor, sans grande surprise.

Dragon Quest a toujours été un phénomène majeur au Japon, et cette tendance se confirme avec Dragon Quest III HD-2D Remake. En attendant les chiffres officiels, un simple coup d’œil à la disponibilité du jeu dans les magasins suffit à comprendre l’ampleur de son succès. Plusieurs détaillants rapportent que l’édition physique est complètement épuisée. Il semble désormais difficile de trouver une copie en boîte au Japon, un problème certes enviable pour Square Enix, mais qu’ils devront résoudre rapidement.

Pour le moment, aucune rupture de stock est à prévoir chez nous.

Dans Dragon Quest III HD-2D Remake, le grand héros Ortega fait ses adieux à sa femme et son enfant avant de partir en quête pour vaincre le maléfique Baramos. Cependant, Ortega échoue, et Baramos continue de menacer le monde. Désormais, à l’occasion de son seizième anniversaire, l’enfant unique d’Ortega est convoqué par le roi d’Aliahan et chargé d’une mission capitale : reprendre la quête d’Ortega, vaincre Baramos et sauver le monde.