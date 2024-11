La version Nintendo Switch de Crown Wars: The Black Prince arrive bientôt ! Comme l’indique une fiche de l’eShop, Nacon publiera le jeu le 28 novembre 2024. Crown Wars: The Black Prince sera disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 49,99€.

Chevaliers et brigands ravagent les terres

Le chaos règne, semant destruction et désolation, mais une menace encore plus sombre se trame dans l’ombre. À la tête de votre domaine, menez la lutte contre les forces du mal dans ce jeu de stratégie et de tactique au tour par tour.

Gouvernez votre château et préparez vos troupes

Depuis votre château, recrutez, équipez et entraînez vos soldats pour affronter les dangers qui menacent le royaume. Assemblez vos escouades en fonction des besoins de chaque mission et partez à la recherche de la source du mal. Déjouez les plans maléfiques de l’Ordre dans des combats tactiques brutaux. Faites preuve de gestion habile pour développer votre domaine et planifiez vos expéditions en sélectionnant soigneusement vos missions. Alors que le monde est au bord du gouffre, une seule solution s’impose : vaincre l’Ordre.

Combattez les ténèbres avec l’épée et l’esprit

La guerre de Cent Ans revisitée : Explorez la France du XIVᵉ siècle et découvrez l’art de la guerre de cette époque, avec des personnages iconiques comme Nicolas Flamel et Édouard de Woodstock, ainsi que des armes fidèlement recréées. Ce cadre médiéval est enrichi d’un élément unique : une histoire mêlant arts occultes et forces obscures, qui influence le gameplay.

Empêchez l'expansion de l'Ordre et restaurez votre réputation : Participez à des missions contre les membres du culte de l'Ordre, déjouez leurs complots et empêchez-les de prendre le contrôle du royaume au cours d'une campagne mêlant histoire et dark fantasy.

Rebâtissez votre domaine : Améliorez jusqu'à 7 bâtiments et redonnez sa splendeur à votre fief. Forgez de nouvelles armes, concoctez des potions et créez des objets pour vos batailles.

Des combats tactiques à l’ancienne

Formez une escouade de 6 soldats aux classes variées et optimisez vos tours en exploitant au mieux leurs compétences, leurs synergies et le terrain. Faites preuve d’intelligence stratégique dans un gameplay profond rendant hommage aux classiques du genre.

Composez votre escouade idéale