Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– Aeterna Noctics $5.99 (prix de base : $29.99)

– Air Twister – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Akiba’s Trip: Undead & Undressed Director’s Cut – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Among Us – $3.00 (prix de base : $5.00)

– Anodyne – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Another Crab’s Treasure – $23.99 (prix de base : $29.99)

– Atelier Arland series Deluxe Pack – $58.49 (prix de base : $89.99)

– Atelier Ayesha DX – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack – $58.49 (prix de base : $89.99)

– Atelier Escha & Logy DX – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Firis DX – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Lulua – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Lydie & Suelle DX – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Marie Remake – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Atelier Meruru DX – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Rorona DX – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Ryza – $19.79 (prix de base : $59.99)

– Atelier Ryza 2 – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Ryza 3 – $35.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Shallie DX – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Sophie 2 – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Sophie DX – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Totori DX – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Azure Striker Gunvolt 3 – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Azure Striker Gunvolt: Striker Pack – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Batora: Lost Haven – $3.74 (prix de base : $24.99)

– Blasphemous 2 – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Blaster Master Zero – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Blaster Master Zero 2 – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Blaster Master Zero 3 – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon 2 – $5.99 (prix de base : $14.99)

– Blossom Tales – $3.74 (prix de base : $14.99)

– BROK the Investigator – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Bubble Bobble 4 Friends: The Baron is Back – $13.99 (prix de base : $39.99)

– BurgerTime Party – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Cannon Dancer: Osman – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Cattails – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Cattails: Wildwood Story – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Clannad – $33.74 (prix de base : $44.99)

– Clive ‘N’ Wrench – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Clockwork Aquario – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Commandos 3 HD Remaster – $17.99 (prix de base : $29.99)

– Corpse Party – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Corpse Party: Blood Drive – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Cotton 100% – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Cotton Fantasy – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Cotton Reboot – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Darius Cozmic Collection Arcade – $17.99 (prix de base : $44.99)

– Darius Cozmic Collection Console – $17.99 (prix de base : $59.99)

– Dead Cells – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Deadcraft – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Deemo – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Deemo Reborn – $15.00 (prix de base : $25.00)

– Down in Bermuda – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Dragon Marked for Death – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Earth Defense Force: World Brothers – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Fairy Tail – $19.79 (prix de base : $59.99)

– FAR: Lone Sails – $2.09 (prix de base : $14.99)

– Fate/Extella Link – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Fate/Extella Link: The Umbral Star – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Figment 1 + 2 – $3.19 (prix de base : $39.99)

– Freedom Planet – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Freedom Planet 2 – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Gal Guardians – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Gang Beasts – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Going Under – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Graveyard Keeper – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Guacamelee – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 – $11.24 (prix de base : $24.99)

– Gunvolt Records: Cychronicle – $9.74 (prix de base : $14.99)

– Headbangers: Rhythm Royale – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Hello Neighbor – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Heroland – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Hokko Life – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Hotshot Racing – $2.99 (was 19.99)

– Human: Fall Flat – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Inside – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Knockout Home Fitness – $13.99 (prix de base : $39.99)

– LEGO DC Super-Villains – $8.99 (prix de base : $59.99)

– LEGO Marvel Super Heroes 2 – $5.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO The Incredibles – $8.99 (prix de base : $59.99)

– LEGO Worlds – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Let’s Build a Zoo – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Loop8: Summer of Gods – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Melon Journey: Bittersweet Memories – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Metal Slug Attack Reloaded – $6.99 (prix de base : $9.99)

– Mighty Gunvolt Burst – $3.49 (prix de base : $9.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Sanctuary – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Moving Out – $4.99 (prix de base : $24.99)

– Mr. Shifty – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Narita Boy – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Nelke & the Legendary Alchemists – $17.99 (prix de base : $59.99)

– No More Heroes – $9.99 (prix de base : $19.99)

– No More Heroes 2: Desperate Struggle – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Oceanhorn – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Oceanhorn 2 – $13.49 (prix de base : $29.99)

– Old Man’s Journey – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Overcooked: All You Can Eat – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Overcooked: Special Edition – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Overlord: Escape From Nazarick – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Panorama Cotton – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Panzer Dragoon: Remake – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Rabi-Ribi – $9.99 (prix de base : $19.99)

– River City Girls – $14.99 (prix de base : $29.99)

– River City Girls 2 – $19.99 (prix de base : $39.99)

– River City Girls Zero – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Rune Factory 3 Special – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Rune Factory 4 Special – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Rune Factory 5 – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Sakuna: Of Rice and Ruin – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Samurai Shodown – $7.49 (prix de base : $49.99)

– Sea of Stars – $23.99 (prix de base : $34.99)

– Senran Kagura Peach Ball – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Senran Kagura Reflexions – $2.99 (prix de base : $9.99)

– Shadows Over Loathing – $15.64 (prix de base : $23.00)

– Ship of Fools – $6.59 (prix de base : $21.99)

– Silent Hope – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Slime Rancher – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Space Invaders Forever – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Space Invaders Invincible Collection – $17.99 (prix de base : $59.99)

– Story of Seasons: A Wonderful Life – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Story of Seasons: Friends of Mineral Town – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Superhot – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Tchia – $14.99 (prix de base : $29.99)

– The House of the Dead: Remake – $6.24 (prix de base : $24.99)

– The Knight Witch – $3.99 (prix de base : $19.99)

– The Oregon Trail – $14.99 (prix de base : $29.99)

– The Sinking City – $5.99 (prix de base : $49.99)

– They Bleed Pixels – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Tinykin – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Toki Tori – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Toki Tori 2+ – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Touhou: New World – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Trinity Trigger – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Tunip Boy Robs a Bank – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Turrican Flashback – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Ultimate Chicken Horse – $6.74 (prix de base : $14.99)

– Untitled Goose Game – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Venba – $7.49 (prix de base : $14.99)

– West of Loathing – $3.96 (prix de base : $11.00)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Yohane the Parhelion: Blaze in the Deepblue – $17.99 (prix de base : $29.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $2.99 (prix de base : $29.99)