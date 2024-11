LOLLIPOP CHAINSAW RePOP est sorti sur Nintendo Switch le 12 septembre 2024.

Après deux mois de travail, l’équipe derrière LOLLIPOP CHAINSAW RePOP a annoncé une mise à jour à venir visant à améliorer le taux de rafraîchissement sur la version Nintendo Switch. Les développeurs ont identifié et optimisé 45 scènes spécifiques où les FPS chutaient considérablement, en se concentrant sur la réduction de la charge de traitement et la décentralisation des processus de chargement.

La mise à jour est actuellement en attente de validation finale et sera bientôt disponible pour les joueurs. Nous veillerons à vous tenir informés dès que nous aurons plus de détails.

