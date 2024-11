L’éditeur international Mindscape et le développeur indépendant OneManOnMars Art & Games sont ravis d’annoncer la date de sortie officielle de Leif’s Adventure: Netherworld Hero, sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et Steam, le 19 décembre 2024.

Roman Fuhrer, l’esprit chevronné derrière Leif’s Adventure: Netherworld Hero, a passé, seul, sept ans à peaufiner chaque détail de ce jeu. Motivé par son amour du récit et sa passion pour les univers immersifs dessinés à la main, il a mis son cœur et son âme dans la création d’un voyage inoubliable. Maintenant, sa vision prend vie et invite les joueurs à entrer dans un monde qui met l’amitié et la bravoure au premier plan.

« Après plus de sept ans de travail acharné, c’est presque irréel d’annoncer enfin une date de sortie ! Je suis infiniment heureux que la vraie aventure puisse enfin commencer. » Roman Fuhrer, le développeur solo derrière Leif’s Adventure: Netherworld Hero

Leif’s Adventure: Netherworld Hero est un jeu coopératif d’action-aventure en 2D, qui célèbre le pouvoir de l’amitié et s’inspire du folklore nordique. Jouez en solo ou faites équipe avec un ami, et incarnez tour à tour Leif ou son loyal acolyte, Ghost. Chacun est doté de capacités uniques. Défendez votre village, Hammerfall, contre une mystérieuse invasion maléfique, déjouez des pièges, résolvez des énigmes complexes, améliorez vos équipements et débloquez de nouvelles capacités. Commencez votre aventure et devenez le héros inattendu de Netherworld.

Les joueurs peuvent s’attendre à explorer des niveaux richement détaillés dessinés à la main, à combattre d’énormes monstres secrets et à collectionner de puissantes armes élémentaires. Le jeu offre une large gamme d’options de personnalisation, permettant ainsi aux joueurs d’adapter leurs styles de combat avec différentes armes et compétences améliorables.

Fonctionnalités clés :

Exploration et aventure : Parcourez un monde riche et divers, explorez six royaumes uniques remplis de quêtes secondaires, de trésors cachés et de personnages hauts en couleurs, chacun avec sa propre histoire. Combattez différentes créatures, boss secrets puissants et autres adversaires impitoyables. Combinez les talents surnaturels de Ghost aux capacités physiques de Leif pour plonger au plus profond de chaque royaume.

: Parcourez un monde riche et divers, explorez six royaumes uniques remplis de quêtes secondaires, de trésors cachés et de personnages hauts en couleurs, chacun avec sa propre histoire. Combattez différentes créatures, boss secrets puissants et autres adversaires impitoyables. Combinez les talents surnaturels de Ghost aux capacités physiques de Leif pour plonger au plus profond de chaque royaume. Jeu coopératif : Jouez à Leif’s Adventure avec un ami en mode coopératif local ou passez en mode solo à tout moment. Leif excelle au combat, au saut et à la course, tandis que Ghost est capable de trouver les zones cachées, d’activer les objets et les plate-formes éthérées, de collecter les objets et d’assommer les ennemis.

Jouez à Leif’s Adventure avec un ami en mode coopératif local ou passez en mode solo à tout moment. Leif excelle au combat, au saut et à la course, tandis que Ghost est capable de trouver les zones cachées, d’activer les objets et les plate-formes éthérées, de collecter les objets et d’assommer les ennemis. Possibilités d’équipement étendues : Équipez Leif avec une large gamme d’armes incluant épées, marteaux, haches et lances. Collectez les armes abandonnées par les ennemis et utilisez-les. Chaque arme est dotée de capacités élémentaires uniques comme le feu, la glace et l’électricité.

: Équipez Leif avec une large gamme d’armes incluant épées, marteaux, haches et lances. Collectez les armes abandonnées par les ennemis et utilisez-les. Chaque arme est dotée de capacités élémentaires uniques comme le feu, la glace et l’électricité. Progression des compétences : Améliorez les capacités de Leif avec différentes compétences comme la frappe météorique, l’attaque aérienne et les lancers d’armes. Améliorez votre marteau signature et maximisez votre santé.

: Améliorez les capacités de Leif avec différentes compétences comme la frappe météorique, l’attaque aérienne et les lancers d’armes. Améliorez votre marteau signature et maximisez votre santé. Art dessiné à la main : Partez en immersion dans un monde magnifique, dessiné à la main dans un style unique inspiré du folklore nordique.

Commencez votre aventure

Leif’s Adventure vous invite à plonger dans un récit profondément captivant qui met l’amitié et le courage à l’honneur. Les joueurs explorent de vastes environnement, résolvent des énigmes et prennent part à des combats épiques, tout en appréciant les superbes visuels dessinés à la main et des quêtes secondaires palpitantes. Leif et Ghost réussiront-ils à conquérir les ténèbres de Netherworld ? Vous pourrez le découvrir le 19 décembre.

Disponibilité sur les plates-formes

Mindscape lancera Leif’s Adventure: Netherworld Hero le 19 décembre pour Nintendo Switch, PlayStation 5 et Steam. Les joueurs pourront faire l’expérience sur différentes plates-formes du mélange unique de gameplay coopératif et de narration authentique de ce jeu.

Faire l’expérience de la démo

La démo de Leif’s Adventure: Netherworld Hero est disponible maintenant sur Nintendo Switch et Steam. Ne manquez pas l’occasion de vivre la magie de cette aventure inoubliable.