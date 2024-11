Tetris est aujourd’hui bien plus qu’un jeu. C’est avant tout un concept, une histoire, pour ne pas dire une anthologie. Nombreux, très nombreux, d’entre nous ont grandi avec ces petits blocs qui dégringolent dans un puits, avec ce petit stress qui s’amplifie en lui à l’approche d’une pièce qui ne s’imbrique nulle part. Tetris évoque des souvenirs à la majorité des joueurs d’hier, et commence à se faire une jolie place dans la sphère vidéoludique de ceux d’aujourd’hui. C’est donc avec une certaine excitation et nostalgie que nous avons accueilli ce titre, plein de promesses et de mémoire.

Lors de la réflexion en amont de l’écriture de ce test, nous sommes restés en suspens : comment décrire Tetris Forever ? Est-ce vraiment un jeu, une compil ou un agglomérat touchant de documents sur un jeu qui a marqué plusieurs générations ? Un peu de tout cela… En effet, n’attendez pas de Tetris Forever un jeu de plus à rajouter à votre collection. L’âme véritable de ce titre n’est assurément pas là, ce qui en fait un jeu quelque peu en décalage avec les autres, avec un public cible malgré tout très spécifique (mais large à n’en point douter !) qui ne pourra dès lors qu’être conquis par le petit bijou singulier qu’il détient entre ses mains.

La machine à remonter le temps

Tout commence par une présentation simple mais vive. Le titre se découpe volontairement en cinq chapitres distincts qu’il convient de découvrir dans l’ordre chronologique (bien qu’il soit parfaitement possible de faire comme bon vous semble !) : Jouez à Tetris, l’inarrêtable Tetris, Tetris mania, la prochaine pièce et enfin, un monde de Tetris.

Chacune de ces explorations donne lieu à l’histoire de Tetris, mise en scène sous la forme de photos, d’affiches mais aussi et surtout de vidéos. Ces dernières permettent de donner vie aux très nombreuses explications, d’y découvrir son créateur qui revient peu à peu sur la naissance de son bébé, mais aussi et longuement sur toutes les péripéties traversées pour arriver jusqu’à nous et la popularité actuelle de Tetris.

Bien entendu, nous ne vous dévoilerons rien de ces vidéos ! Sachez qu’elles sont traduites en français, et sont globalement toutes de qualité. Un bémol est à préciser sur la dernière dont le calibrage est imparfait, avec des noms qui ne corroborent pas avec les dires de personnes. Quelques autres petites coquilles sont à souligner, sans jamais véritablement déranger la compréhension du joueur. Chaque vidéo dispose d’un lecteur afin de pouvoir mettre en pause ou avancer la lecture.

Afin de parfaire l’ensemble, bien entendu, de nombreux jeux Tetris sont disponibles…

Tetris, Forever !

L’atout majeur de Tetris Forever est d’offrir à ses joueurs une rétrospective maline et cohérente afin qu’ils puissent comprendre l’essence même de cette incroyable machine, depuis sa conception jusqu’à nos jours. C’est ainsi avec une certaine émotion que nous avons joué pour la toute première fois au Tetris premier du titre, sorti en 1984 sur la machine Electronika 60. Le fossé avec les jeux actuels reste important, mais l’impression de toucher du bout des doigts un vestige incroyable du passé, bien réelle.

Au fil des années, des évolutions, des progrès et des avancées majeures, Tetris se renouvelle sans jamais véritablement changer en profondeur. Un peu plus de 15 jeux sont jouables : les amateurs seront ravis de pouvoir jouir du célèbre Tetris Battle Gaiden !

Les amoureux de la licence seront charmés par les différentes notices et autres règles, officielles et d’époque, disponibles. Bien entendu, tous les titres qui n’ont guère franchi la frontière japonaise disposent d’une traduction afin que chacun puisse comprendre tous les rouages du jeu en question.

Les développeurs ont poussé les souvenirs jusqu’à ouvrir le multijoueur. Vous l’attendiez n’est-ce pas… ? En revanche, sachez qu’il est nécessaire d’avoir à disposition au moins deux couples de Joy-Con ou bien une manette pro en sus. Le menu de sélection des jeux Tetris met en avant le nombre de joueurs disponibles pour le titre en question sans même lancer la partie : pratique !

Enfin, Tetris Time Warp clôture de façon quelque peu jubilatoire la compil. Nous ne pouvions qu’acquiescer face à ce nouvel opus qui, sans grande surprise, a su nous séduire. Tetris, avec ou sans fioriture, reste Tetris. Et c’est avant tout pour cela que nous l’aimons.

Tetris Forever est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 35 euros environ.



Le saviez-vous ?

Nous avons découvert des objets insolites grâce à ce titre… Sans vous dévoiler l’un des plus drôles dont nous ignorions l’existence, saviez-vous qu’il était possible de faire un croisement entre une boîte de nuggets et Tetris ?!