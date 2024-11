Marvelous Europe, en collaboration avec XSEED Games et BattleBrew Productions, a dévoilé aujourd’hui une nouvelle bande-annonce mettant en lumière diverses fonctionnalités excitantes à venir pour Cuisineer, le roguelite à saveur de crawler de donjon. Le jeu sortira sur Nintendo Switch™, PlayStation®5 et Xbox Series X|S le 28 janvier 2025.

Rehaussant la version déjà saluée sur PC, ce roguelite/simulation de restaurant très apprécié enrichit son gameplay captivant avec de nouveaux ingrédients : une fonctionnalité de garde-robe, des festivals saisonniers et une panoplie d’armes et de bonus inédits pour pimenter l’expérience. Plus de détails alléchants sur ces nouveautés seront dévoilés lors du MIX Fall Online Showcase 2024, diffusé sur les chaînes YouTube et Twitch de Media Indie Exchange le jeudi 21 novembre à 17h GMT / 18h CEST, avec des commentaires des développeurs singapouriens de BattleBrew Productions.

Cuisineer est actuellement disponible en précommande numérique sur le Nintendo eShop pour Nintendo Switch et sur Xbox Series X|S au prix de 29,99 €. Le jeu sera également disponible en achat numérique sur PlayStation®5 lors de son lancement. Les précommandes pour les éditions physiques sont ouvertes en Europe et en Australie chez les détaillants participants.

Les nouvelles fonctionnalités et contenus seront également déployés pour la version PC de Cuisineer simultanément avec la sortie des éditions consoles le 28 janvier 2025.

Le gameplay centré sur la nourriture de Cuisineer vous met au défi de mériter votre repas de la manière la plus difficile : en le combattant dans un donjon. Aventurez-vous au-delà de la ville de Paell, maniant vos ustensiles de cuisine contre des poulets géants, des crevettes équipées d’artillerie, des piments cracheurs de feu, et d’autres dangers culinaires. Dégustez un thé boba en chemin, collaborez avec des artisans locaux pour personnaliser votre cuisine, et adaptez votre salle à manger aux attentes des fidèles clients impatients de goûter les recettes rares que vous avez concoctées. Ce gameplay savoureux offre un mélange de saveurs qui séduira les novices comme les habitués.

Développé par BattleBrew Productions et édité par Marvelous Europe en Europe et en Australie, Cuisineer sera disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®5 et Xbox Series X|S le 28 janvier 2025. Publié initialement le 9 novembre 2023 sur PC via Steam, il avait été coédité mondialement par Marvelous Europe et XSEED Games.