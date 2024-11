SelectPlay et Nakama Game Studio ont annoncé la sortie d’une nouvelle démo pour Bubble Ghost Remake. Les joueurs sur Nintendo Switch peuvent la télécharger dès aujourd’hui. Le jeu sortira sur l’eShop le 22 février prochain pour 19€99.

Bien qu’il ne soit plus de ce monde, Heinrich Von Schinker, inventeur de renom, retourne dans son château situé dans le nord de l’Angleterre avec la même curiosité insatiable qui le caractérisait. Cette curiosité le pousse à souffler une étrange bulle à travers des couloirs et d’autres lieux, tout en affrontant ses propres inventions, des animaux sauvages, et d’autres intrus ayant élu domicile dans son château. Guider cette bulle vers la liberté est le seul moyen pour Heinrich de comprendre ce qui s’est passé depuis son départ.

Avec un style artistique unique, des sons immersifs donnant vie à ce monde nostalgique, et plus de 40 niveaux remplis d’énigmes astucieuses et de défis de plateformes, Bubble Ghost Remake saura captiver les joueurs comme il l’avait fait il y a plusieurs années. Débloquez des succès en jeu, comparez vos scores avec des joueurs du monde entier, et découvrez des modes cachés, des objets à collectionner, et bien plus encore.

Modes de jeu

Une fois le mode Histoire terminé et tous les secrets du château d’Heinrich découverts, passez au mode Original pour revivre la magie des salles d’arcade avec une expérience revisitée des 35 niveaux classiques issus des versions Game Boy et Atari ST. De plus, le mode Speedrun vous met au défi de terminer le jeu le plus rapidement possible. Les meilleurs joueurs verront leur nom figurer dans le Panthéon des légendes de Bubble Ghost Remake.

Caractéristiques principales