Replongez dans le monde adorable de MySims avec MySims : Collection cosy, disponible dès maintenant sur Nintendo Switch.

MySims : Collection cosy inclut deux rééditions rétro de MySims et MySims Kingdom, deux jeux populaires qui invitent les joueurs et joueuses à libérer leur créativité. Avec ses mondes remplis d’énigmes à résoudre, de lieux à découvrir, de personnages hauts en couleur à rencontrer et d’innombrables choses à construire, à peindre et à décorer, ce charmant spin-off du jeu Les Sims a de quoi divertir tous les joueurs et joueuses.

MySims : Collection cosy comprend également du contenu exclusif au jeu MySims précédemment sorti sur PC, notamment d’adorables options de personnalisation Créer un Sim, des plans et de la décoration, de nouveaux personnages amusants ainsi que les jardins.

Par ailleurs, Les Sims ont lancé des produits dérivés en édition limitée à l’effigie des adorables personnages de MySims et bien plus encore, disponibles dès maintenant sur shopthesims.com.

Le temps est enfin venu ! Nous avons hâte de vous voir plonger dans MySims : Collection cosy, qui est désormais disponible sur Nintendo Switch.

MySims : Collection cosy contient des rééditions rétros de deux jeux populaires, MySims et MySims Kingdom, dans lesquels vous pouvez exprimer votre créativité en explorant des mondes familiers remplis d’énigmes à résoudre, de lieux à découvrir, de personnages hauts en couleur à rencontrer et d’innombrables choses à construire, peindre et décorer !

Créez votre propre ville dans MySims !

Embarquez pour une aventure palpitante dans MySims, où la maire Roselyne a besoin de votre aide pour construire une charmante petite ville. Exprimez votre créativité, amusez-vous à discuter avec les habitants et répondez à toutes leurs demandes pour impressionner Roselyne !

Dans MySims, vous pouvez construire votre ville et la personnaliser dans les moindres détails en fabriquant vous-même des meubles dans l’Atelier et en cherchant des Plans pour de nouveaux bâtiments et pour votre propre maison. Donnez un nom à votre ville et développez-la pour montrer l’exemple à tous ses habitants.

Plus la ville s’agrandit, plus elle attire d’habitants et de personnages populaires et hauts en couleur qui font leur retour comme le célèbre chef italien Gino et l’incroyable DJ Sophie.

Restaurez les Terres magiques dans MySims : Kingdom

Dans MySims : Kingdom, découvrez de nouvelles histoires et participez à des quêtes épiques pour voyager vers des îles magiques remplies d’aventures, de thèmes amusants, d’énigmes passionnantes et de personnages uniques ! Le roi Roland et ses sujets ont besoin de votre aide pour faire prospérer le royaume et transformer ce monde magique en petit paradis.

Écoutez les histoires des habitants pour percer les mystères de ces terres fascinantes et développer le royaume. Récupérez l’essence magique connue sous le nom de mana pour créer des objets, des meubles et des pièces de maison afin d’améliorer votre île. Cherchez des parchemins pour débloquer des couleurs et des éléments de construction et ainsi accéder à de nouveaux pouvoirs pour insuffler une nouvelle vie à votre royaume insulaire !

Laissez libre cours à votre imagination pour épater vos sujets et redonner vie à cette île. Liez-vous d’amitié avec d’adorables animaux comme Babadou le tricératops pour découvrir de nouveaux moyens d’interagir avec les nombreuses îles à thème.

Notes de patch du 19 novembre :

Amélioration significative des temps de chargement en jeu (MySims et possibilité de passer les cinématiques de voyage entre les îles dans Kingdom)

Ajout d’une fonctionnalité de sauvegarde automatique et de la possibilité de désactiver cette fonctionnalité dans les Options

Amélioration du didacticiel et des instructions pour le mode Création de personnage et le mode Construction

Ajout de guides pour les manettes en jeu dans les menus pour MySims et MySims Kingdom

Amélioration de la réactivité de l’affordance (interaction avec les objets)

Amélioration de la cohérence du contrôle de la caméra et des commandes de jeu dans les deux jeux et dans tous les modes de jeu

Correction de certains bugs hérités et suggérés par la communauté, comme par exemple : MySims 1 : duplication involontaire de certains PNJ dans leur maison Kingdom : les joueurs et joueuses peuvent désormais accéder à des tenues plus tard dans le jeu qui n’étaient disponibles à l’origine qu’au début du jeu. Les deux jeux : les joueurs et joueuses peuvent désormais utiliser des claviers natifs au Japon et en Corée du Sud pour nommer un Sim ou une ville.



Bugs connus que nous corrigerons dans de prochains patchs :