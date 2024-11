Le jeu de simulation d’enquête médico-légale TOKYO PSYCHODEMIC sera lancé sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC via Steam le 28 novembre en Occident, a annoncé Gravity Game Arise. Il proposera des options linguistiques en anglais, coréen, chinois traditionnel et chinois simplifié.

Au Japon, le jeu est déjà disponible depuis le 30 mai sur les mêmes plateformes, en versions physique et numérique.

À propos

Cinq pour cent des affaires de meurtre dans le monde restent non résolues.

Réexaminez ces affaires non élucidées.

Collaborez avec des collègues possédant des compétences spécialisées, comme la collecte de preuves physiques, et résolvez les enquêtes à l’aide d’outils analytiques et de vos propres talents d’investigateur.

Histoire

Des expérimentations humaines sur l’ESP. « L’incident de la secte anormale. »

Alors que des rumeurs discrètes circulent sur l’existence de cette « affaire, » une nouvelle menace se présente : un virus inconnu avec un taux de mortalité de 80 % se propage à Tokyo.

Le « virus » se propage rapidement, atteignant le cœur du pays. Même les hauts bureaucrates et le Premier ministre ne reviendront jamais chez eux. Et puis…

« Le confinement de Tokyo. »

Depuis la capitale japonaise, le « virus » menace de submerger le monde entier.

Mais cela ne se produit pas…

Après la déclaration de l’état d’urgence, une jeune génération de politiciens lutte pour gérer la situation. Bien qu’inexpérimenté, ce gouvernement provisoire parvient à surmonter la pire des crises.

Quatre années se sont écoulées.

Profitant de la pandémie comme couverture, des sectes anormales, oubliées par la population, opèrent dans l’ombre, laissant derrière elles des incidents inexpliqués.

Le protagoniste, autrefois capturé et utilisé comme sujet d’expérimentation, décide d’enquêter sur une affaire que la police n’a pu résoudre, afin de démanteler les ambitions de l’Ordre des Cultes Anormaux.

Dans les traces de ces tragédies, il y a forcément des indices reliant les événements aux mystérieux psychiques…

Oui, dans les affaires non résolues…

Gameplay

Basé sur des informations liées à des affaires non élucidées transmises à l’agence de détectives, vous enquêterez sur divers éléments, tels que les informations personnelles des victimes ou leur historique d’activités capté par des caméras de surveillance.

Recueillez et organisez ces informations sur un tableau de preuves pour découvrir la vérité.

Enquêtes

Les enquêtes reposent sur des images provenant des scènes de crime, de caméras de surveillance, etc. Examinez les objets, les personnes et les éléments clés liés à l’affaire.

Les caméras de surveillance permettent de suivre les mouvements des victimes et des suspects avant, pendant et après l’incident, pour tenter de comprendre ce qui s’est passé.

Utilisez le tableau de preuves pour établir les connexions entre les éléments recueillis et résoudre les affaires.