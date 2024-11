Le jeu de cartes à collectionner génère en moyenne près de 6,4 millions de dollars par jour en dépenses des joueurs.

Pokémon Trading Card Game Pocket a franchi la barre des 100 millions de dollars de revenus bruts en moins de trois semaines après son lancement mondial, atteignant de nouveaux sommets dans ses gains quotidiens.

Le jeu de cartes à collectionner a atteint les 100 millions de dollars en seulement 17 jours, un cap franchi le 15 novembre. Ce jour-là a été le plus lucratif pour le jeu, rapportant 8,2 millions de dollars en dépenses des joueurs sur l’App Store et Google Play, selon les estimations d’AppMagic.

Le titre a déjà dépassé ce cap en atteignant un total de 120,8 millions de dollars de revenus au 17 novembre.

Une progression fulgurante

TCG Pocket a généré en moyenne près de 6,4 millions de dollars par jour depuis son lancement mondial. La première semaine, le jeu a rapporté 35,8 millions de dollars, suivis de 48,5 millions de dollars durant la deuxième semaine.

Cinq jours après le début de la troisième semaine, le dernier succès de Pokémon a engrangé 37,2 millions de dollars supplémentaires.

Le Japon reste de loin le plus gros marché du jeu, avec une contribution de 50,6 millions de dollars, soit 42 % des dépenses mondiales. Les États-Unis suivent avec 33,6 millions de dollars, représentant 28 % du revenu total.

Une place historique dans l’univers Pokémon

Avec la présence de nombreux créatures emblématiques dès le lancement et la popularité du jeu de cartes physique, TCG Pocket s’impose déjà comme le deuxième plus gros lancement mobile de l’histoire de The Pokémon Company. Il n’est qu’à 18 millions de dollars du record établi par Pokémon Go, qui avait généré 138,8 millions de dollars après 19 jours.

Le phénomène basé sur la géolocalisation a depuis dépassé les 8 milliards de dollars de revenus.

L’ancien détenteur de la médaille d’argent, Pokémon Masters, avait généré 26,4 millions de dollars lors de ses 19 premiers jours et a depuis dépassé les 300 millions de dollars en cinq ans. TCG Pocket est déjà presque à mi-chemin de ce cap en seulement quelques semaines.