Sam, Clover, Alex… Ce sont des noms qui vous parlent ? Mais oui, les Totally Spies ! Après un retour à la télévision en début d’année, elles reviennent également sur Nintendo Switch… Accrochez-vous, vous allez être WOOHPé !

Le retour des Drôles de dames !

Mine de rien, cela fait quand même 23 ans que les Totally Spies ont envahi nos écrans de télévision (même s’il y a eu un petit hiatus d’une dizaine d’années) … Sortie en 2001, cette série française (oui, oui) a été créée par Vincent Chalvon-Demersay et David Michel pour le compte de Marathon, devenu depuis Zodiak KIDS (studio auquel on doit également les dessins animés Martin Mystère, Foot 2 Rue, LoliRock, etc.).

Mais revenons au Spies ! Celles-ci ont très vite rencontré le succès à travers le monde, donnant naissance à un spin-off (SpieZ ! Nouvelle Génération) et à une multitude d’autres produits dérivés comme…des jeux vidéos ! On le disait plus haut, il y a eu une petite pause dans les aventures de nos espionnes préférées. En effet, après 6 saisons, la série a été arrêtée en 2013 au profit d’une autre (LoliRock), mais c’était sans compter la ténacité de ces trois drôles d’ados (et les nombreuses/eux fans de la série). En effet, Totally Spies ! a fait son retour à la télévision pour une 7ème saison en Mai 2024 (sur Gulli) et une 8ème saison a déjà été annoncée. Fort de ce retour (visiblement réussi), un nouveau jeu vidéo était forcément incontournable pour accompagner les Spies…

Bon, pour certain(e)s qui ne connaîtraient pas le pitch de la série : Totally Spies ! ce sont les aventures de trois copines, la génie rousse Samantha (Sam) Simpson, l’accro au shopping blonde, Clover Ewing et la sportive brune, Alexandra (Alex) Vasquez. Alors qu’elles sont étudiantes au lycée de Beverly Hills, les trois amies sont recrutées par le WOOHP (World Organisation of Human Protection que l’on peut traduire par Organisation mondiale pour la protection de l’humanité en français), une organisation secrète qui vise à former nos trois héroïnes pour en faire des super espionnes ! L’ambiance de la série rappelle un peu Drôles de Dames avec un soupçon de James Bond et d’Ethan Hunt, mais le tout dans une ambiance un peu décalée.

Voilà pour le pitch général de la série. Quant à ce nouvel épisode vidéoludique, il s’intègre totalement dans la septième saison en cours de diffusion au moment de la rédaction de ces lignes. Ainsi, on retrouve Zerlina (en lieu et place de Jerry) qui leur donnera des missions, ainsi que Toby pour la fourniture des gadgets. Cette Cyber Mission vous permettra même d’affronter un antagoniste majeur de la saison 7 justement… (si vous suivez la série, le titre du jeu devrait vous permettre de deviner son identité). La bonne nouvelle cependant, c’est qu’il n’est pas nécessaire d’avoir vu la dernière saison pour comprendre l’histoire.

Des gadgets à la pointe de la mode

Totally Spies! – Cyber Mission est un jeu d’infiltration/exploration en 3D isométrique. Même si nous étions un peu surpris par ce choix au début, cet angle de vue s’avère finalement adapté à la situation et rappelle, toute proportion gardée, celui de Metal Gear Solid. En effet, après avoir choisi son héroïne fétiche, la partie commence avec une cinématique où nos trois espionnes sont « WOOHPées » dans les règles de l’art. Un briefing est ensuite fait par Zerlina (la remplaçante de Jerry) pour présenter la mission et par Toby (le nouveau Q des Totally Spies !) pour présenter les gadgets.

La première mission fait office de tutoriel, expliquant les capacités de base de nos héroïnes qui sont les suivantes : Chaque héroïne est capable de se déplacer librement dans l’environnement, mais elles peuvent également se déplacer accroupies pour faire moins de bruit. Il est également possible de faire une roulade avant et d’interagir avec certains objets et interrupteurs (on reparle de cette subtilité un peu plus bas).

Outre ces capacités communes, chaque Spies a une capacité spécifique ; ainsi Sam est capable de « hacker » des véhicules avec sa montre connectée d’infiltration numérique pour les déplacer, Clover peut utiliser son rouge à lèvre laser pour débloquer certains passages ou portes en métal et enfin Alex est capable d’exploser les caisses qui bloquent le passage avec son double-bracelet atomique bling-bang (ça ne s’invente pas !). Bien entendu, les filles peuvent également compter sur des gadgets pour progresser, comme le disitribu-tireur de bonbons pour tirer sur des caméras à distance, le spray ultra fixant plus-un-geste pour geler les ennemis et passer ensuite sans encombre ou encore la chevalière TAG-ada pour suivre la piste d’un voleur de peluche Panda (on n’en dira pas plus sur ce point…). Les gadgets sont pour leur part affectés à l’une ou l’autre des Spies en fonction des niveaux.

Au final, cela n’est pas très gênant, car même s’il nous est demandé de choisir une Spies en début de partie, nous sommes amenés à changer de personnage au cours de notre progression dans le niveau. En effet, seule telle ou telle espionne sera à même d’actionner un interrupteur d’une couleur spécifique (généralement identique à la couleur de sa combinaison) ou alors il faudra utiliser un gadget propre à une Spies pour progresser (par exemple, seul Sam sera à même de déplacer un véhicule qui bloque le chemin avec sa capacité de « hack »). Il faudra donc progresser furtivement (la plupart du temps en se baissant), pour éviter d’être vu par les méchants qui gardent les niveaux.

Vous allez être WHOOPé !

Comme dans tout bon épisode de Totally Spies !, vous aurez à faire à des agents ennemis (ou des gardiens). Pas de panique cependant, vous pourrez observer leur champ de vision, symbolisé par un cône bleu affiché devant eux. Il faudra bien évidemment éviter de se retrouver au milieu et pour ça, il faudra se déplacer en restant le plus discret possible, pour espérer passer dans leur dos afin de les immobiliser (sous réserve de diriger l’héroïne qui dispose du bon gadget à ce moment précis). Nos apprenties espionnes devront également faire attention à leur bruit de pas (symbolisé par un capteur en haut à gauche de l’écran). Mais au final, cela n’aura de l’importance que dans des cas bien précis (généralement dans des zones où il y a des flaques d’eau qui font du bruit quand on marche dessus sans être accroupi). Mais ce n’est pas tout ; à l’instar de Solid Snake, les courageuses agentes pourront se cacher dans un carton (sous réserve d’en trouver un sur le chemin) ou dans des casiers (quand il y en a). Si vous entrez dans le champ de vision d’un ennemi, celui-ci sera interloqué et se dirigera dans votre direction. Mais en faisant vite, vous pourrez les semer facilement (sauf s’il n’y a pas d’échappatoire).

Mais dans l’ensemble, les ennemis ne sont pas très fûtés et ils ne feront pas attention au personnage que vous ne dirigez pas (même s’il est planté droit devant eux). Toutefois, cela est parfois à double tranchant, car il arrive que par moments ils vous voient immédiatement et provoquent un retour au dernier checkpoint…

Vous pourrez néanmoins compter sur les gadgets pour en immobiliser certains, et progresser tout au long des niveaux pour actionner des interrupteurs qui vous permettront d’ouvrir la porte vers le lieu suivant et ainsi de suite, et ainsi de suite… jusqu’à ouvrir la dernière porte d’un niveau labyrinthique. Par chance, tel un fil d’Ariane, une trainée lumineuse vous indiquera la voie à suivre (et la bonne Spies à sélectionner). Si celle-ci est bleue, alors vous êtes libres de choisir votre espionne préférée, par contre si elle devient verte, rouge ou jaune, il faudra choisir celle dont la couleur correspond (Vert pour Sam, Rouge pour Clover et Jaune pour Alex). Ce mécanisme de changement de perso rappelle un peu Lost Vikings (à cause des couleurs et de la possibilité de permuter entre les personnages, mais ça s’arrête là). L’ensemble de votre progression se limitera donc à trouver le bon interrupteur et la bonne porte pour progresser, encore et encore, tout en évitant des ennemis toujours plus nombreux (que vous ne pourrez jamais étrangler, mais qu’il est possible d’immobiliser avec spray ultra fixant plus-un-geste tout de même !). Vous aurez à affronter des boss, mais toujours en actionnant des interrupteurs au bon moment (forcément) et parfois en combinant avec un petit coup de plus un geste à faire dans le dos… Mais c’est là que le bât blesse, car parfois la jouabilité en prend un coup et il nous est arrivé de ne pas réussir à geler un ennemi alors que nous étions dans son dos, mais pas à la bonne position pour déclencher le gel et forcément, celui-ci s’est retourné provoquant alors un retour au dernier point de contrôle…

Outre ces phases d’ouverture, le jeu invite également à explorer les niveaux, en faisant parfois fi de la perspective pour aller fureter dans des zones de prime abord invisibles à la caméra, mais qui vous permettront de découvrir une carte mère, des points woohp ou encore des plans pour débloquer de nouvelles capacités (déplacements accroupis plus rapides, gel des ennemis plus rapide, etc.) que vous devrez acquérir contre des points woohp une fois celles-ci débloquées. Qui plus est la fin de chaque niveau est sanctionné par une note (A,B,C,D,…) défini par le nombre de fois où vous avez été vu par les gardes, le nombre de points WOOHP récoltés, les cartes mères ramassées, les plans trouvés et le temps qu’il vous a fallu pour déclencher tous les interrupteurs pour ouvrir toutes les portes pour finir le niveau… Oui, oui, nous l’avons déjà dit, mais le gameplay est toujours le même du début à la fin et c’est encore plus gênant quand on joue en solo… En effet, seul, il faut parfois refaire 3 fois le même passage (chaque fois avec une Spies différente) et c’est là que l’on apprécie le mode multijoueur offert par le jeu ! Il est en effet possible de jouer jusqu’à trois en même temps et avec un Joycon par joueur (ce qui permet d’économiser sur les manettes). L’un des intérêts de ce mode est donc de pouvoir progresser ensemble et de ne pas avoir à refaire 3 fois la même chose. Toutefois, certains passages se font quand même en solo. Les autres joueurs se contentent alors de suivre l’action, mais ce n’est pas très dérangeant et cela donne alors à chacun des espion(nes) en herbe son petit quart d’heure de gloire durant la partie. Le jeu s’avère d’ailleurs moins lassant à plusieurs, car l’aspect coopération s’avère alors plus prononcé (même si les actions restent toujours aussi similaires).

Totally Spies Saison 7 Bis !

Un dernier mot sur la partie réalisation Totally Spies ! du titre. L’univers de la série est parfaitement respecté, que ce soit dans l’attitude ou dans les voix des personnages ! Eh oui, nous avons la chance de profiter d’un doublage intégral texte ET voix en français, avec les comédiennes de doublage attitrée de la série (Claire Guyot, Fily Keita et Céline Mauge sont de la partie!) et comme à leur habitude, elles donnent parfaitement de la voix aux personnages qu’elles incarnent.

Même son de cloche du côté de l’histoire, il n’y a rien à redire. Cet opus s’intègre parfaitement dans la continuité de la série (et plus particulièrement de la 7ème saison), et saura combler les fans de la série, tout en restant accessible aux néophytes.

Si graphiquement le jeu n’est pas fou, il reste néanmoins assez propre et les scènes cinématiques en 3D sont plutôt bien réalisées. Au final, le jeu fait le job, ni plus, ni moins et c’est finalement le minimum qu’on est en droit d’attendre pour « un jeu à licence. ». Encore une fois, le mode mulitjoueur est finalement parfaitement adapté pour permettre à un parent de jouer avec ses enfants. D’ailleurs, en partant du principe que les enfants ne passent logiquement pas des heures devant leur console, les courtes sessions en famille permettront de progresser durant chaque mission au même rythme qu’un épisode de la série que l’on regarderait à la télévision… mais en se prenant pour les Totally Spies ! et ça, ça fait toute la différence…

Totally Spies! – Cyber Mission est disponible en physique comme sur l’eShop au prix de quarante euros.