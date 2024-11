Des apparitions massives évènementielles à thème et des raids Téracristal évènementiels ont été annoncés, et une infographie commémorant les aventures des Dresseurs et Dresseuses depuis la sortie de ces jeux a été publiée.

The Pokémon Company International a annoncé aujourd’hui que des raids Téracristal évènementiels axés sur un Rayquaza chromatique se tiendront prochainement dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. En parallèle de l’arrivée de ce Pokémon légendaire, des apparitions massives évènementielles de Pokémon qui prennent la couleur noire lorsqu’ils sont chromatiques auront lieu. Une série de raids Téracristal évènementiels en trois parties se déroulera également en amont de l’arrivée du Rayquaza chromatique. Les Pokémon qui apparaîtront lors de ces raids vous aideront à faire face à ce Pokémon légendaire. De plus, une infographie contenant des informations détaillées sur les aventures qu’ont vécues les Dresseurs et Dresseuses de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet à travers Paldea, Septentria et l’Institut Myrtille depuis la sortie de ces jeux a été publiée.

Un Rayquaza chromatique apparaît à l’occasion d’un évènement spécial

Un Rayquaza chromatique doté du type Téracristal Dragon sera présent dans les raids Téracristal 5 étoiles du vendredi 20 décembre 2024 à 00:00 UTC au dimanche 5 janvier 2025 à 23:59 UTC. En temps normal, il est impossible de croiser un Rayquaza chromatique au cours d’une partie.

Le Rayquaza chromatique qui apparaîtra lors de cet évènement ne peut être obtenu qu’une seule fois par sauvegarde. Après l’avoir capturé, vous pourrez continuer à participer à des raids Téracristal contre lui pour obtenir d’autres récompenses tout au long de l’évènement. Il est possible qu’un Rayquaza chromatique réapparaisse lors d’un prochain évènement, ou que vous puissiez le croiser par d’autres moyens.

Des apparitions massives et raids Téracristal évènementiels supplémentaires

Des apparitions massives de Pokémon qui prennent la couleur noire lorsqu’ils sont chromatiques

Pendant l’apparition du Rayquaza chromatique, du vendredi 20 décembre 2024 à 00:00 UTC au dimanche 5 janvier 2025 à 23:59 UTC, des apparitions massives d’Incisache, de Strassie et de Piétacé auront lieu dans divers endroits. Il s’agit de Pokémon qui prennent la couleur noire lorsqu’ils sont chromatiques.

D’ailleurs, les Pokémon qui apparaîtront lors de ces phénomènes singuliers auront plus de chances d’être chromatiques. Vous pourrez croiser Piétacé dans la région de Paldea, Strassie à Septentria et Incisache sous le Terra-Dôme de l’Institut Myrtille.

Préparez-vous à affronter le Rayquaza chromatique avec des Pokémon utiles dans les raids Téracristal

En amont de l’arrivée du Rayquaza chromatique, plusieurs Pokémon dotés de types Téracristal variés apparaîtront plus souvent dans les raids Téracristal 5 étoiles. Cet évènement en trois parties sera donc l’occasion idéale d’attraper des Pokémon utiles dans les raids Téracristal.

Dates de la 1re partie : du vendredi 29 novembre 2024 à 00:00 UTC au jeudi 5 décembre 2024 à 23:59 UTC

Pokémon présents lors de la 1re partie : Corvaillus et Ampibidou

Dates de la 2e partie : du vendredi 6 décembre 2024 à 00:00 UTC au jeudi 12 décembre 2024 à 23:59 UTC

Pokémon présents lors de la 2e partie : Azumarill et Terraiste

Dates de la 3e partie : du vendredi 13 décembre 2024 à 00:00 UTC au jeudi 19 décembre 2024 à 23:59 UTC

Pokémon présents lors de la 3e partie : Courrousinge et Scalpereur

Informations sur les raids Téracristal évènementiels