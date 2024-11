Devolver Digital enclenche le compte à rebours pour le lancement de Glitchwalkers, la toute première extension payante pour Astroneer. Ce DLC est sorti sur la plupart des plateformes le 13 novembre, mais les joueurs sur Nintendo Switch devront patienter un peu plus longtemps.

Comme annoncé précédemment, Glitchwalkers prolonge l’héritage de Astroneer en matière de gameplay sandbox de survie, tout en l’élevant à de nouveaux sommets. Une nouvelle planète — la plus grande de l’univers d’Astroneer — attend les joueurs, avec de nouveaux biomes, technologies, fonctionnalités de jeu, et même le tout premier véritable antagoniste du jeu.

Mais ce n’est pas tout. Glitchwalkers marque également le retour tant attendu des tempêtes, présentes à la fois dans l’extension et le jeu de base. Des tempêtes glitched ont envahi le système solaire, et les joueurs devront se protéger de ces tempêtes numériques pour éviter d’être piratés et maximiser leurs chances de succès.

Les amateurs de nouveaux défis seront ravis de rencontrer Lyn, un membre mécontent de l’équipage de l’ESS Elysium, qui s’est mis à manipuler le code du programme d’entraînement d’Astroneer (ATP). Les joueurs devront collaborer avec Frank, le chef de maintenance de l’Elysium, pour stopper Lyn et ses plans machiavéliques avant qu’elle ne détruise l’ATP de l’intérieur.

Glitchwalkers transporte les joueurs sur Aeoluz, une gigantesque nouvelle planète issue d’un système solaire glitché. Leur mission : contrer les piratages de Lyn et percer des pare-feu pour rétablir l’ATP à son état normal.

Aeoluz abrite de nombreux nouveaux biomes en surface et dans des grottes à explorer. Un nouvel arbre technologique et des modules permettent aux joueurs de progresser et de débloquer des technologies inédites ou déjà connues.

L’extension enrichit l’univers d’Astroneer tout en conservant le gameplay de construction, d’artisanat et d’exploration que les fans adorent. Pour ceux qui hésitent à plonger dans l’inconnu, une mise à jour gratuite pour le jeu de base sera également disponible, incluant de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des corrections de bugs.

En ce qui concerne Trash Goblin, une sortie sur Nintendo Switch est prévue, mais la date exacte reste inconnue.

Trash Goblin est un jeu cozy et chaleureux de gestion de boutique, où vous déterrez et nettoyez des babioles pour les vendre ! Personnalisez-les en les recyclant et en répondant aux demandes excentriques de vos clients hauts en couleur. Investissez vos économies pour améliorer votre boutique, acheter de meilleurs outils, et même étendre votre activité à de nouveaux quartiers excitants de la ville !