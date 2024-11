La série des Winning Post continue, Koei Tecmo vient d’annoncer aujourd’hui Winning Post 10 2025. Le jeu sortira sur Nintendo Switch au Japon le 27 mars 2025.

Les versions PlayStation 4 et Switch seront proposées au prix de 9 680 yens, tandis que les versions PlayStation 5 et PC coûteront 10 780 yens. Une édition limitée, la Premium Box, sera également disponible au prix de 15 840 yens pour la PlayStation 4 et la Switch, et de 16 940 yens pour la PlayStation 5 et le PC.

Cette édition spéciale inclura :

Une copie du jeu,

Le magazine Koei Sports Special Issue 2025,

Un guide des hippodromes et des stratégies de course, ainsi qu’une collection de données essentielles,

Un carnet d’interviews spéciales Coursepo,

Et un ensemble de droits d’achat pour les chevaux « Winning Post 10 2025 World Challenger ».

Les précommandes pour toutes les éditions ouvriront le 28 novembre.