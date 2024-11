Yakuza Kiwami vient de recevoir une mise à jour sur Nintendo Switch, portant le jeu à la version 1.01. Les joueurs sont invités à la télécharger dès maintenant. Les notes de patch sont assez succinctes, mais cette mise à jour reste importante. SEGA indique que la version 1.01 de Yakuza Kiwami inclut des améliorations de performance.

Bien qu’il s’agisse probablement du pire, voici un aperçu de la situation au lancement :

THIS IS AN UNEDITED CLIP OF THE SHIMANO FIGHT ON THE SWITCH PORT HOLY☠️☠️☠️☠️☠️☠️ pic.twitter.com/LPA4vc174K

Bien qu’il s’agisse de déplacements plutôt que de combats, un autre extrait après la mise à jour indique que les performances de Yakuza Kiwami sur Nintendo Switch ont été améliorées :

Braden here, I gave the new update (v1.01) for Yakuza Kiwami on Nintendo Switch a quick run and I can confirm that performance has most definitely been substantially improved! The game feels very stable during traversal when before that was its biggest trouble point. pic.twitter.com/OCWbSuh0Tl

