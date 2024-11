Et non, le jeu n’est (toujours) pas disponible en Français !

Koei Tecmo Europe a publié une nouvelle mise à jour pour Romance of the Three Kingdoms 8 Remake sur Nintendo Switch, apportant de nombreuses nouveautés, améliorations et corrections de bugs. Avec cette mise à jour vers la version 1.0.4, les modifications les plus significatives concernent les paramètres de difficulté. Une nouvelle option « Avancée » est ajoutée, ainsi que des réglages de difficulté « Personnalisée », permettant d’ajuster divers paramètres du jeu.

Si vous ovulez en savoir plus sur le jeu, je vous invite à lire notre test.

Ajouts et ajustements des fonctionnalités

Ajout du niveau de difficulté « Avancée ».

Ajout du niveau de difficulté « Personnalisée », permettant de modifier individuellement des facteurs comme les revenus.

Ajout d’une option permettant de choisir si les duels seront déclenchés ou non pendant les combats.

Ajout d’une option de réglage au démarrage du jeu pour randomiser les villes où apparaissent les officiers libres.

Ajout de l’option permettant de raccourcir la durée de vie de tous les officiers via le paramètre « Durée de vie » dans les réglages de scénario.

Ajout de l’option « Résultat » lors de l’activation des récits (Tales), permettant aux joueurs de passer directement à l’écran des résultats.

Possibilité de passer les duels et débats déclenchés lors d’un entraînement ou d’une discussion.

Ajout d’une option permettant de passer les animations des requêtes impliquant les tavernes.

Ajout des réglages « Diplomatie initiale » et « Compatibilité et relations » dans les menus de sauvegarde et de chargement.

Ajout du récit (Tale) « Demande de changement de poste », permettant aux gouverneurs-joueurs de devenir gouverneurs d’autres villes.

Ajout d’une fonctionnalité pour activer ou désactiver les notifications dans les récits (Tales).

Ajustement pour que les armées vagabondes non liées au joueur se dissolvent après un certain nombre d’années.

Ajustement pour que les armées vagabondes alliées dans les villes sous contrôle du joueur se dissolvent et rejoignent les forces du joueur.

Ajout d’une fonctionnalité permettant aux vice-rois de changer la ville de leur force.

Équilibrage des effectifs lors de l’ajustement automatique.

Ajout d’une fonctionnalité pour afficher la portée des constructions et des pièges sur les écrans de bataille et du conseil de guerre.

Ajustement des dégâts causés par les flammes pendant les combats.

Rééquilibrage des points d’expérience obtenus pendant les missions.

Ajustements permettant de sélectionner la persuasion dans les débats lors du recrutement (embauche) des officiers.

Ajustements permettant de sélectionner les expressions faciales des officiers qui apparaissent dans certains récits via l’Éditeur.

Ajustements pour que les officiers démissionnent s’ils considèrent leur chef comme un ennemi juré.

Ajustements pour que les dirigeants renvoient leurs subordonnés devenus ennemis jurés.

Possibilité de modifier les expressions faciales des officiers historiques même avant le déblocage du bonus « Modifier les officiers historiques ».

Ajout des réglages des touches (assignation de fonctions à certaines touches).

Ajout d’une option pour désactiver la lecture des voix des officiers originaux.

Ajout de la catégorie « Recommandé » à la liste des officiers cibles potentiels sous la commande « Calomnie ».

Ajustement des âges auxquels les personnages peuvent donner naissance à des enfants.

Réajustement de la réputation obtenue à travers les requêtes.

Rééquilibrage des taux de réussite des demandes (Demands).

Corrections de bugs