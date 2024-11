Prévu pour le 27 Février 2025, une liste de 8 jeu avait été dévoilée lors de l’annonce de Yu-Gi-Oh! Early days collection mais nous savions que d’autres jeux pouvaient se rajouter à cette liste sans savoir exactement lesquelles.

Cependant, nous avons eu des informations supplémentaires, non dévoilées par Konami. La jaquette du jeu aurait été aperçue dans plusieurs points de ventes et l’arrière de la boite indique 14 jeux de la licence. Voici la liste des jeux cités :

Duel Monsters

Duel Monsters II: Dark Duel Stories

Monster Capsule GB

Dark Duel Stories

Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist

Dungeon Dice Monsters

The Eternal Duelist Soul

Duel Monsters 6 Expert 2

The Sacred Cards

Reshef of Destruction

Worldwide Edition: Stairway to the Destined Duel

World Championship Tournament 2004

Destiny Board Traveler

7 Trials to Glory: World Championship Tournament 2005

De plus, l’édition physique du jeu contiendrait 2 cartes promotionnelles: il s’agirait de 2 plumeaux de dame Harpie, une avec l’artwork classique et une avec l’artwork alternatif. Les cartes seraient disponibles dans la version US et EURO du jeu.