Une nouvelle vague de jeux classiques vient d’arriver sur Nintendo Switch Online, avec Wolf of the Battlefield: Mercs, ToeJam & Earl in Panic on Funkotron et Vectorman, désormais disponibles. Ces titres proviennent initialement de la SEGA Megadrive/Genesis.

C’est la première fois en 2024 que de nouveaux jeux SEGA Genesis rejoignent le service Nintendo Switch Online. Cette mise à jour suit également l’ajout récent de Donkey Kong Land 1 et Donkey Kong Land 2 au cours de la semaine dernière.

Voici un aperçu des derniers jeux SEGA Genesis :

Wolf of the Battlefield: Mercs

Dans le deuxième volet de cette célèbre série de jeux de tir d’arcade, les joueurs incarnent une unité de mercenaires américains, les MERCS, qui doivent affronter des hordes d’ennemis pour atteindre le boss final.

En plus du mode arcade composé de 7 missions où vous devez sauver l’ancien président des États-Unis des forces révolutionnaires, un mode original propose 8 missions supplémentaires. Dans ce mode, vous devez détruire un missile balistique en jouant avec cinq soldats aux capacités uniques. Deux histoires en un seul jeu !

ToeJam & Earl in Panic on Funkotron

Dans le deuxième volet de cette série culte, ToeJam et Earl sont de retour sur leur planète natale, Funkotron, mais elle est envahie par des Terriens pas du tout funky ! Ils errent partout comme s’ils étaient chez eux. Votre mission est de les capturer et de les renvoyer sur Terre.

Explorez des niveaux en défilement horizontal remplis d’action et aidez ce duo emblématique à protéger leur planète, dans une aventure aussi drôle que groovy.

Vectorman

Incarnez Vectorman, un robot héroïque, dans ce jeu d’action au style visuel remarquable avec des animations fluides. Les Orbots, des drones nettoyeurs de la planète, se sont rebellés. Vous êtes le dernier espoir de l’humanité pour stopper cette révolution robotique.