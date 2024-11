LEGO.

Pour une partie de nos chers lecteurs, vous êtes déjà conquis. Celles et ceux qui ont grandi avec ces petites briques restent difficilement insensibles face à cette marque chère à leur cœur. Mais certaines rencontres ne méritent pas d’être vécues… Qu’en sera t-il de ce mélange osé (et tout de même assez incroyable) de la série Horizon avec les célèbres briques de notre enfance ?

Comme toujours, nous ne ferons pas semblant : nous avions quelques craintes quant à ce joyeux mélange des genres. Et force est de constater que nous avons été très vite sous le charme de Lego Horizon Adventures. À commencer par son sens de l’humour indéniable et cela dès les premières minutes de jeu. Le joueur est très rapidement embarqué dans une histoire pleine de rebondissements mais surtout avec beaucoup de charme et d’humour, qui sont allés jusqu’à nous valoir quelques prémices d’éclats de rire dans les transports en commun !

L’histoire se déroule dans un monde lointain, bien après notre ère, tandis que la civilisation s’est (enfin !) rapprochée de la nature, loin de la modernité qui nous entoure. Oubliez les ordinateurs, les réseaux, les téléphones… Ne persistent que les êtres vivants… et de mystérieuses créatures métalliques qui semblent tout droit venir du Jurassique avec leur allure de dinosaures. Nous suivons le quotidien d’une tribu, tenue d’une douce main par la respectueuse Teersa. Un jour comme les autres, un enfant apparaît mystérieusement au cœur du village. Un peu chamboulés par ce drôle de petit être qui débarque sans crier gare, les villageois décident malgré tout de l’élever en marge du village tout de même (nous ne sommes jamais trop prudents !). Le chasseur du coin, Rost, le prend sous son aile, l’élève et l’éduque du mieux qu’il peut. L’enfant devient peu à peu une jeune femme prénommée Aloy, pleine de talents, et plus particulièrement le tir dans lequel elle excelle. L’arc devient son meilleur allié et elle progresse de jour en jour. Néanmoins, il devient de plus en plus important pour elle de connaître ses origines… Elle décide alors de retourner au village, le Cœur de la Mère, afin d’en apprendre un peu plus sur son passé.

Les retrouvailles avec Aloy

Le prologue fait office de tutoriel, bien que la prise en main soit très rapide. Soulignons par ailleurs qu’il est possible de régler le niveau de difficulté, jusqu’à un niveau ridiculement bas : notre héroïne peut être invincible ! Nous ne pouvons que vous recommander de ne pas jouer avec une difficulté trop basse afin de conférer un peu de challenge au jeu, mais aussi de ne pas en voir le bout trop rapidement (même si… ça sera probablement le cas).

Le contrôle de Aloy est très accessible. Notre archère se déplace rapidement et aisément. Attention tout de même aux précipices ainsi qu’aux eaux profondes ! Chaque petit recoin regorge de tenons (vous savez, les petits picots sur les LEGO…) ! Éparpillés un peu partout, mais aussi par paquets énormes dans des coffres, il est parfaitement possible d’en acquérir encore et encore. En résumé, vous allez tirer des flèches sur tout le décor et le pire dans tout cela ? Cela va vous procurer un plaisir certain ! En effet, les pièces jaillissent un peu partout, dans des bruitages réussis qui nous rappellent sans mal ceux de minis briques. Tout cela est si satisfaisant…

Après cette petite découverte du titre, Aloy récupère un focus, une sorte de radar très efficace pour visualiser les points faibles des ennemis, percevoir des recoins cachés de l’environnement, mais aussi pour communiquer avec d’autres personnages équipés eux aussi. Un beau gadget qui ne vous quittera plus !

Le cœur de la Mama

Si cela n’est pas parfaitement visible au début de la partie, le joueur comprend rapidement que le village du Cœur de la mère est assurément son quartier général où il pourra se reposer après chaque petite aventure. LEGO Horizon Adventures peut ainsi se découper en gros chapitres, eux même sécables en plusieurs niveaux au sein desquels Aloy dispose d’une mission principale, tout en conservant son fil rouge initial : comprendre d’où elle vient et venir en aide aux villageois.

Bien entendu, puisqu’il s’agit d’un jeu LEGO, le joueur est libre de personnaliser le village à sa guise. Néanmoins, il ne s’agit pas véritablement d’empiler les briques comme bon vous semble mais plutôt de sélectionner les bâtiments et les décorations de votre choix au fil de la progression dans l’histoire. Le village devient ainsi beaucoup plus vaste et pourvu de plus en plus de zones pour ses villageois. Vous y retrouverez certains points clefs, avec notamment l’arbre de la Toute-Mère, pour y acheter et perfectionner quelques compétences grâce à tous vos tenons, mais aussi un tailleur pour changer de look et pas mal de petits stands à découvrir. Le célèbre panneau communautaire avec son lot de quêtes à satisfaire est aussi de la partie. Les villageois seront alors enclin à vous offrir des briques dorées, assez rares… mais qui peuvent se trouver d’une façon bien plus rigolote !

L’art d’être Aloy… et ses petits copains !

Chaque chapitre de LEGO Horizon Adventures est consacré à un thème spécifique, avec un décor associé. Nous avons été plutôt déçus par le faible renouvellement des environnements. Certes, la jungle est plus verdoyante que le désert, mais tout cela se ressemble tout de même grossièrement. Nous attendions des environnements bien plus riches en détails spécifiques, avec des fabrications fun et distinctes en fonction des territoires côtoyés.

Comptez en moyenne une petite demi-heure (plus ou moins selon le niveau de difficulté) pour chaque mission proposée. Toutes reposent quasiment sur le même schéma (dommage) avec de petites phases de plateforme simples, quelques combats, la rencontre avec un marchand pour sélectionner un bonus et l’arme perfectionnée de votre choix, et la scène finale avec un combat légèrement plus difficile. La victoire contre les machines, mais aussi contre les divers fanatiques que vous croiserez, est source de tenons, mais aussi d’expérience. Cette expérience conduit au gain de niveau qui permet au personnage de gagner de nouvelles compétences et/ou un nouveau cœur de vie. La mort n’est, par ailleurs, pas très punitive. Le niveau se clôture par l’acquisition d’une brique dorée, nous y revoilà !

LEGO Horizon Adventures dispose d’un joli package d’armes et de bonus pour rendre les combats plus dynamiques encore. Ainsi, les ennemis pourront être gelés, grillés, ou même électrocutés ! L’environnement peut être utilisé à bon escient afin de pouvoir détruire les vilaines machines. Les armes sont aisées à manipuler et se montrent diaboliquement efficaces : il est jouissif d’envoyer une salve de flèches sur les ennemis !

Le fun est ainsi présent à chaque instant, et comble de la « kiffance », ce plaisir peut même être partagé puisque le mode multijoueur est disponible !

L’horizon en tandem

Lego Horizon Adventures permet de jouer à deux afin de réduire en miettes tout ce qui traîne. Si l’aventure est fun en solo, elle devient franchement folle en duo ! Les tenons jaillissent dans tous les sens et chacun apporte sa petite pierre à l’édifice pour venir en aide au village. La partie se fait en tandem, et chaque joueur sélectionne son personnage en fonction de ses préférences : Aloy avec l’arc, Varl, lui, préfère la lance, Erend se débrouille mieux avec le marteau, etc. Les joueurs peuvent chacun s’atteler à un ennemi mais il est préférable de rester un minimum groupé. En effet, dans le cas d’une trop grande distance entre les joueurs, le second sera rapidement ramené auprès du premier. Les plus jeunes peuvent même tenter leur chance puisqu’il est possible de réanimer un héros mort sur le champ de bataille. Pas de panique donc… rien que du fun !

Nulle ombre à l’horizon ?

Face à tant de fun, LEGO Horizon Adventures serait t-il le titre parfait ? Malgré des qualités incontestables, nous avons été surpris, voire déçus, par plusieurs aspects. Nous avons déjà évoqué le manque de renouvellement des environnements. Cela peut sembler être un détail… mais au delà d’un caractère esthétique, c’est véritablement tout le jeu qui devient assez répétitif. Malgré le changement de zone, tout cela se ressemble et nous avons quelque peu eu l’impression de refaire encore et encore la même chose et cela, bien que le choix des armes devienne plus consistant. LEGO Horizon Adventures se montre aussi assez court, avec une durée de vie autour des 10h de jeu selon le type de joueur et le niveau de difficulté sélectionné. Clôturer un chapitre permet d’ouvrir une zone plus difficile, afin d’obtenir quelques briques rouges cette fois-ci, mais aussi toujours plus d’expérience pour les personnages. Mais les joueurs seront-ils aussi enthousiastes à recommencer une nouvelle fois les zones ?

Au cours de notre partie, le manque de mobilité de la caméra nous a pénalisés afin de pouvoir viser convenablement. Celle-ci est fixe et il faut faire avec, cela n’empêche pas de terminer le jeu !

Les temps de chargement sont nombreux sur Nintendo Switch et certains sont un peu longs. Quelques très légers ralentissements sont à déplorer. Par ailleurs, nous avons subi un retour intempestif sur le menu général de la console.

LEGO Horizon Adventures est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 70 euros environ. Un tarif assez excessif… Il est possible de trouver le titre en version physique pour 50/60 euros selon les enseignes.

Le saviez-vous ?

Pour parfaire le titre et compléter votre collection, un pack important de LEGO consacré à Horizon verra le jour le 1er mars 2025 (pour le visualiser, c’est par ICI).

Le père Noël pourra t-il attendre jusque là… ?