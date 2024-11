MySims et MySims Kingdom sont des jeux sortis en 2007 et en 2008 sur Nintendo DS et Wii (MySims est aussi sorti sur PC et mobile). Les jeux, malgré un accueil critique assez mitigé, étaient restés dans le cœur de beaucoup de joueurs. My Sims : Collection cosy revient seize ans après avec un portage sur Nintendo Switch. Est-ce que la compilation, disponible à quarante euros sur l’eShop comme en physique depuis le 19 novembre 2024, arrive à nous séduire ?

MySims de retour après plus de quinze ans !

My Sims : Collection cosy est la compilation de MySims et MySims Kingdom, deux jeux au gameplay presque identique.

Dans MySims, vous arrivez dans une ville vidée de ses habitants. La maire nous accueille et nous donne une mission ; réussir à repeupler les lieux !

Pour ce faire, il faudra aider les habitants et les nouveaux venus afin d’attirer de nouveaux visiteurs. Le gameplay repose sur une boucle simple, répétitive mais aussi assez addictive.

Nous allons chercher à l’hôtel de nouveaux habitants. Ces derniers voudront emménager, et il faudra leur construire une maison. Pour ce faire, c’est assez simple, un mur, une porte, et l’enseigne de leur boutique suffisent. Une maison à une seule case ? Pas de problème pour eux !

Ensuite, ces derniers nous donneront des quêtes afin de meubler leur boutique. Le gérant de la piscine voudra par exemple une baignoire ou une piscine, quand le responsable du musée demandera des statues.

Ces objets demanderont à être construits avec des essences. Les essences, ce sont des ressources diverses et variées qui se trouvent un peu partout sur la carte et qui se récupèrent de différentes façons.

Nous pouvons déjà pêcher pour récupérer du poisson. Il suffit de lancer sa canne à pêche et d’aller à l’endroit où un poisson s’agite pour le pêcher.

Nous pouvons aussi récupérer des objets avec un détecteur de métaux. Il faudra alors trouver l’endroit où la machine « bipe » de façon presque continue afin de déterrer la ressource.

Nous pouvons aussi récupérer des fruits (mais pas que, il y a par exemple des notes de musique) sur les arbres. Nous pouvons couper l’arbre pour récupérer du bois, le replanter, l’arroser pour avoir un peu plus de fruits, et le fertiliser afin d’avoir beaucoup plus de fruits (mais l’arbre meurt juste après).

Toi non plus, tu n’as pas changé

Chaque essence se trouve dans une zone spécifique, et il faudra répéter les mêmes actions un sacré nombre de fois pour avoir les ingrédients nécessaires pour chaque meuble.

Une fois les essences récupérées, il faudra ensuite aller à son atelier afin de crafter le meuble. Nous devrons assembler celui-ci en fonction du modèle et des éléments à notre disposition.

Ensuite, il faudra rajouter les essences sur le meuble. Les essences peuvent être soit posées de façon « brute » sur les meubles, en ajoutant par exemple des pommes dans la baignoire, ou alors elles peuvent être utilisées comme peinture. S’il faut cinq essences de boules de billard, il faudra peindre cinq parties du meuble avec la couleur boule de billard.

Une fois la tâche réalisée, l’habitant nous donnera une nouvelle tâche (chaque habitant nous donne trois tâches au total) et nous n’aurons ensuite plus qu’à chercher un nouveau venu à l’hôtel pour recommencer la boucle de gameplay.

Chaque mission réalisée nous donne des points de ville qui nous permettent de débloquer de nouvelles zones et donc de nouvelles essences.

MySims Kingdom est un peu la version améliorée de MySims. La boucle de gameplay est quasiment la même. Nous avons été nommé « bâtonnier » du royaume et nous devrons écumer le territoire afin d’aider les habitants.

Le royaume est séparé en zone (des îles, techniquement). Chaque zone a son identité visuelle ; nous aurons par exemple l’espace, le Far West, ou encore le parc zoologique…

Dans chacune de ces zones, nous aurons plusieurs missions à réaliser qui nécessiteront globalement de faire la même chose que dans MySims. Nous aurons encore à récupérer les essences sur les arbres et à chercher des objets avec le détecteur de métaux.

La pêche a été un peu améliorée. Désormais, il faut attendre qu’un poisson morde à l’hameçon pour attraper ce dernier. Nous pouvons aussi piocher contre les murs pour récupérer de nouvelles essences, mais ce mini-jeu repose à peu près sur le même principe que le détecteur de métaux.

Un portage très paresseux de deux titres sympathiques

Les quêtes de MySims Kingdom sont un peu plus variées que celles de MySims. Nous aurons toujours à construire des maisons, mais désormais, il faudra trouver des essences pour débloquer des parchemins qui nous permettront de construire le bâtiment (ou l’objet) demandé.

Chaque bâtiment aura des demandes spécifiques, certains nécessiteront par exemple un certain nombre d’objets « funs », d’autres auront besoin d’un nombre spécifique de plantes, etc.

Nous deviendrons aussi des apprentis plombiers et électriciens ; nous aurons à raccorder les tuyaux et les prises entre elles pour, par exemple, arroser un champ de tomates.

Pour construire des objets ou des bâtiments, il nous faudra du mana qui se trouve un peu partout sur la carte. Si nous manquons de mana, nous pouvons troquer des essences pour en récupérer.

Nous aurons aussi des quêtes qui nécessiteront de trouver des objets sur la carte, de ramener des animaux dans leur enclos ou bien de calmer des habitants. Ces mini-jeux sont très accessibles.

Réussir les quêtes nous permet d’augmenter notre niveau de bâtonnier et donc d’obtenir de nouvelles zones à explorer.

La grosse différence entre MySims et MySims Kingdom se trouve au niveau de la répartition des essences ; désormais, les essences demandées se trouvent forcément sur l’île où nous nous trouvons. Les déplacements sont donc grandement fluidifiés entre les deux opus.

Un gameplay répétitif à la longue et sans réelle progression

MySims et MySims Kingdom sont des jeux sympathiques. La boucle de gameplay est agréable, avec peu de difficulté, et il y a un plaisir presque coupable à parcourir le titre.

MySims Kingdom est assez mignon, drôle, et les personnages ne manquent pas de nous faire sourire. Le jeu est d’ailleurs très accessible et il est très facile de laisser porter dans l’aventure.

La durée de vie est, en théorie, conséquente. Vous en aurez pour une dizaine d’heures pour chaque jeu (au minimum). Cependant, et c’est là tout le problème, MySims et MySims Kingdom sont des jeux répétitifs qui finissent par fatiguer le joueur.

L’absence de nouveautés ou de variétés dans notre progression est frustrante. De plus, l’aléatoire est beaucoup trop présent dans le jeu. Vous aurez à pêcher cinq anguilles électriques, cependant, dans le lac, vous pêcherez des poissons robots à la pelle, des méduses, mais vous n’aurez jamais d’aiguilles électriques.

Cet aléatoire renforce la répétitivité du jeu. Vous aurez à refaire, peu importe l’opus, les mêmes actions un nombre incalculable de fois sans avoir le moindre sentiment de récompense.

MySims : Collection cosy est un portage fainéant de deux opus qui auraient pu, avec quelques petits ajouts, être bien plus intéressants. MySims aurait par exemple été bien plus sympathique avec une carte indiquant l’emplacement de chaque essence.

Il y a bien un livre qui répertorie les essences trouvées, mais jamais il ne nous indique où (re)trouver ces dernières. Un ajout pour se téléporter de zone en zone aurait aussi rendu l’expérience vraiment plus fluide.

Côté graphismes, là encore, nous avons le même rendu qu’il y a seize ans. Les graphismes s’en tirent bien contrairement à d’autres jeux, notamment grâce à leur patte toute mignonne, mais un travail afin de retirer les gros pixels qui piquent parfois les yeux aurait vraiment amélioré l’expérience.

À réserver aux nostalgiques et à ceux qui n’ont pas peur de faire en boucle la même activité

La bande-son est correcte. Si le jeu est assez agréable à l’oreille, les moments de détection de métaux avec ces bips que nous devons répéter en boucle deviennent très rapidement lassants.

La durée de vie, pour quarante euros, est intéressante. Cependant, à qui s’adresse cette compilation ? Si vous êtes fans de la licence, que vous êtes un peu nostalgiques, nous vous conseillons d’allumer votre DS ou votre Wii d’époque pour y retourner.

Si vous voulez découvrir la licence, armez-vous de courage. Les MySims sont certes addictifs au départ mais ils sont si répétitifs qu’il faut énormément de patience pour aller jusqu’au bout des deux jeux. Ils sont cependant parfaits pour ceux qui veulent une expérience longue, pas difficile et qui ne cherchent pas un gameplay très poussé.

Nous vous joignons une vidéo de gameplay réalisée par nos soins. Les trente premières minutes présentent MySims et les trentes dernières présentent MySims Kingdom.