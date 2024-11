Le nouveau jeu d’Aya Games, Ayasa : Shadow of Silence, arrivera sur Nintendo Switch, comme l’a confirmé le développeur aujourd’hui. Sa sortie est prévue pour 2025.

Ayasa : Shadow of Silence est un jeu d’horreur et de plateforme où « la lumière et l’ombre détiennent la clé de la survie. » Les joueurs exploreront six terres différentes, affronteront des énigmes complexes et utiliseront des pouvoirs uniques pour progresser.

Dans Ayasa, les joueurs explorent le Monde Inversé – un royaume autrefois harmonieux, où le bien et le mal coexistaient sous l’œil vigilant de Tash, l’Absolu. Mais cet équilibre a été brisé, et les ténèbres menacent désormais d’engloutir les six terres : Foi, Espoir, Amour, Avarice, Indifférence et Trahison. Armée des fragments de lumière de Tash, Ayasa doit parcourir ces terres fragmentées, utiliser ses pouvoirs pour rétablir l’équilibre et repousser l’obscurité imminente.

Caractéristiques principales

Exploitez des capacités puissantes : Utilisez les pouvoirs uniques d’Ayasa – manipulation du temps, invisibilité et contrôle de l’énergie – pour résoudre des énigmes, déjouer les ennemis et traverser des paysages dangereux.

: Utilisez les pouvoirs uniques d’Ayasa – manipulation du temps, invisibilité et contrôle de l’énergie – pour résoudre des énigmes, déjouer les ennemis et traverser des paysages dangereux. Explorez six terres thématiques : Chaque royaume incarne un aspect humain, comme la Foi ou l’Avarice, et présente ses propres dangers, énigmes et atmosphères.

: Chaque royaume incarne un aspect humain, comme la Foi ou l’Avarice, et présente ses propres dangers, énigmes et atmosphères. Des énigmes atmosphériques et de la survie : Parcourez un monde mêlant horreur et suspense, où des énigmes stratégiques mettront à l’épreuve votre courage et votre ingéniosité à chaque instant.

Edgar Janoyan, d’Aya Games, a déclaré :

« Ayasa est bien plus qu’un jeu ; c’est une aventure vers l’inconnu, une épreuve de courage et un combat pour ramener la lumière dans un monde au bord du gouffre. Nous voulions créer une expérience à la fois mystérieuse et profondément immersive, où chaque choix compte. »

Baltoro Games, en collaboration avec Professor Space Games, est fier d’annoncer que Things Too Ugly arrivera sur Nintendo Switch le 16 janvier 2025. Situé en 1986 le long du fleuve Mississippi, ce jeu d’horreur psychologique interactif à la première personne mêle habilement résolution d’énigmes, investigation et exploration narrative.

AVIS URGENT

Bienvenue chez TEREBRO INC., 1986. Votre rôle d’Analyste des Données de Risque commence ce soir. Un poste de travail vous attend, là où les secrets de l’entreprise pourraient bouleverser son héritage.

LA MISSION

Chargé des archives de TEREBRO INC., vous explorerez un trésor de documents et d’enregistrements, chaque élément révélant un fragment de son histoire cachée. Parmi les reliques de ses opérations, vous découvrirez des vérités capables de consolider ou de fragiliser son avenir.

L’ENVIRONNEMENT

Sous la lueur tamisée d’une lampe de bureau et le regard distant de la lune, votre bureau devient le théâtre d’une veillée nocturne. Avec le bourdonnement statique d’une radio pour seule compagnie, vous trierez les données et relierez des points à travers le temps. La voix de votre superviseur, à la fois distante et précise, guidera votre exploration des archives, vous mettant au défi de reconstituer une histoire qui aurait peut-être dû rester cachée.

LES OUTILS

Équipé d’un GPS, d’un encodeur et d’autres instruments, vous êtes l’arbitre de l’histoire. Chaque document et chaque décision vous rapprocheront soit de la préservation de l’héritage de l’entreprise, soit de la révélation d’une vérité trop puissante pour être ignorée.

LA DÉCISION

À mesure que la nuit avance, le mystère s’épaissit. Quelles vérités se cachent dans le passé de TEREBRO INC. ? Et qu’en ferez-vous ? L’avenir de la réputation de l’entreprise est en jeu. Serez-vous son gardien ou son destructeur ?

CONTENU

Things Too Ugly est un jeu d’horreur psychologique interactif à la première personne qui combine la résolution d’énigmes, le travail d’investigation et l’exploration narrative. En tant que joueur, vous serez confronté à divers défis, allant des déductions logiques au déchiffrement de messages codés.

ACCESSIBILITÉ

La nature du jeu repose sur des indices audio et visuels. Pour améliorer l’accessibilité, des sous-titres à contraste élevé et en grande police sont activés par défaut (avec option de désactivation). Les dialogues des personnages sont disponibles dans le menu d’aide sous forme de texte et de fichiers audio pour consultation. Le contenu des dossiers et les cartes GPS peuvent être agrandis grâce à une caméra avec fonction de zoom.

Astrolabe Games, en collaboration avec Dr. Kucho Games, a annoncé aujourd’hui que Moons of Darsalon sortira sur Nintendo Switch le 6 février 2025. Ce jeu de plateforme rétro de type « sauvez-les-tous » combine des mécaniques de physique avancées avec une esthétique rétro unique. Menez des missions de sauvetage en guidant vos collègues jusqu’à la station de base la plus proche. Combattez des ennemis avec votre pistolet laser, utilisez un jetpack, détruisez des terrains ou créez de nouveaux chemins grâce au ground maker.

Des équipes de darsanautes se sont perdues lors de missions minières sur les différentes lunes de la planète Darsalon. Vous devrez accomplir plusieurs missions de sauvetage, en guidant ces collègues vers la station de base la plus proche. Ils utiliseront leur propre intelligence artificielle pour vous suivre et obéir à vos commandes. En chemin, vous devrez les protéger des dangers et des ennemis grâce à votre pistolet laser, piloter des véhicules terrestres et aériens, détruire le terrain, et même créer de nouveaux chemins à l’aide du ground maker gun.

Caractéristiques principales

IA avancée pour les plateformes : détection dynamique du terrain, calcul de la force des sauts, sensibilité à la lumière et communication entre PNJ.

: détection dynamique du terrain, calcul de la force des sauts, sensibilité à la lumière et communication entre PNJ. Commandes vocales pour diriger les PNJ compagnons.

pour diriger les PNJ compagnons. Destruction et création dynamique du terrain.

Physique réaliste des liquides entièrement interactive.

entièrement interactive. Physique réaliste des véhicules tout-terrain.

Musique 8 bits basée sur la puce MOS 6581 (SID) de 1982.

Synthèse vocale 8 bits.

Pipeline de rendu unique combinant éclairage moderne, sprites 2D et modèles 3D pixelisés en temps réel, avec une palette de couleurs limitée pour une esthétique rétro authentique.

Filtre CRT pour une immersion rétro

Plongez dans un monde chaotique rempli d’ennemis acharnés et devenez l’ultime survivant dans ce jeu de tir bourré d’action. Armé d’un arsenal varié d’armes puissantes, les joueurs devront affronter des vagues d’envahisseurs féroces, esquiver leurs attaques et collecter des améliorations pour devenir de plus en plus fort après chaque combat. Explorez des paysages dynamiques et affrontez le boss ultime, où vos compétences et votre stratégie seront mises à rude épreuve.

Caractéristiques principales :

Explorez et combattez à travers des paysages variés.

Affrontez des hordes d’ennemis sans relâche et défendez-vous.

Collectez des améliorations pour prendre l’avantage en combat.

Montez en niveau et débloquez des talents impressionnants.

Accomplissez des quêtes pour obtenir de précieuses récompenses.

Améliorez votre équipement.

Que vous esquiviez des attaques, déclenchiez des combos dévastateurs ou élaboriez votre prochaine stratégie, Rage Swarm offre une action palpitante et une rejouabilité infinie.

Depuis son lancement en 2020, Om Nom: Run est devenu un phénomène mondial avec plus de 72 millions de téléchargements sur plusieurs plateformes. Ce succès s’explique par son gameplay dynamique, ses visuels colorés et le charme inégalé de son personnage principal, Om Nom. ZeptoLab, en collaboration avec QubicGames, est ravi d’annoncer l’arrivée de Om Nom: Run 2 en exclusivité sur Nintendo Switch. Cette suite élève la barre en ajoutant de nouveaux défis, du contenu inédit, et des parcours encore plus palpitants pour captiver les joueurs comme jamais auparavant.

Points forts du jeu :

Courez à travers des lieux passionnants : Parcourez des niveaux palpitants, chacun offrant des défis uniques pour mettre vos compétences à l’épreuve.

: Parcourez des niveaux palpitants, chacun offrant des défis uniques pour mettre vos compétences à l’épreuve. Évitez et esquivez les obstacles : Naviguez avec précision et montrez que vous êtes le coureur le plus rapide.

: Naviguez avec précision et montrez que vous êtes le coureur le plus rapide. Rivalisez pour franchir la ligne d’arrivée : Ressentez l’excitation de dépasser vos adversaires et de remporter la victoire.

: Ressentez l’excitation de dépasser vos adversaires et de remporter la victoire. Trouvez les routes les plus rapides : Explorez différents chemins et choisissez les meilleurs pour distancer vos concurrents.

Avec ses contrôles fluides, ses visuels captivants et une excitation sans fin, Om Nom: Run 2 s’annonce comme le défi ultime pour les amateurs de course. Préparez-vous à montrer vos talents et à devenir le champion de vitesse !

Leo’s Fortune

QubicGames est heureux d’annoncer la sortie de Leo’s Fortune, l’aventure de plateforme acclamée développée par 1337 & Senri et éditée par Tilting Point. Récompensé par des prix prestigieux, dont le Apple Design Award, et apprécié par des millions de fans sur mobile et consoles, ce titre arrive maintenant sur Nintendo Switch.

Dans Leo’s Fortune, les joueurs rencontrent Leo, un ingénieur excentrique doté d’un manteau de fourrure turquoise et d’un accent marqué, qui avait accumulé une immense fortune grâce à ses inventions. Mais lorsque son trésor disparaît mystérieusement, Leo part en quête pour le récupérer et découvrir l’identité du voleur. Cette aventure épique emmène les joueurs à travers des environnements magnifiquement conçus, tels que des forêts luxuriantes, des déserts arides et des montagnes enneigées, remplis d’énigmes basées sur la physique et de pièges cachés.

Caractéristiques principales :

Niveaux faits à la main : Chaque niveau est conçu avec soin, des arrière-plans détaillés aux éléments interactifs qui créent un monde immersif.

: Chaque niveau est conçu avec soin, des arrière-plans détaillés aux éléments interactifs qui créent un monde immersif. Énigmes basées sur la physique : Relevez des défis qui demandent précision et ingéniosité pour les résoudre.

: Relevez des défis qui demandent précision et ingéniosité pour les résoudre. Histoire captivante : Suivez une intrigue riche en humour, mystère et émotions alors que Leo suit une piste de miettes d’or.

: Suivez une intrigue riche en humour, mystère et émotions alors que Leo suit une piste de miettes d’or. Mode hardcore : Pour les joueurs en quête de défi, essayez de terminer tout le jeu sans mourir.

: Pour les joueurs en quête de défi, essayez de terminer tout le jeu sans mourir. Art et son primés : Avec des visuels atmosphériques et une bande-son exceptionnelle, Leo’s Fortune mélange narration et esthétique unique.

Plébiscité sur iOS et Android pour ses graphismes superbes et son gameplay innovant, ce classique intemporel a conquis les fans sur PlayStation et Xbox. Avec une note Metacritic de 84 % et un accueil chaleureux des critiques et des joueurs, Leo’s Fortune reste une référence pour les amateurs de jeux d’aventure.

Le studio Valhalla Cats a annoncé que son nouveau jeu, Stars in the Trash, arrivera sur Nintendo Switch. La version console sortira après celle sur PC, prévue pour début du mois prochain. Stars in the Trash est un jeu de plateforme narratif au style dessiné à la main. Vous incarnez Moka, un chat gâté qui décide de fuir son quotidien pour partir à l’aventure.

Aperçu du jeu :

Stars in the Trash s’inspire de la magie des films d’animation classiques pour offrir un jeu de plateforme narratif combinant action, exploration et puzzles. Fatigué de se sentir enfermé chez lui, Moka décide de prendre son destin en main et de partir découvrir le monde. Explorez, faites-vous des amis, combattez et échappez-vous des griffes du gardien du chenil.

Caractéristiques principales :

Explorez un magnifique monde dessiné à l’aquarelle.

Retrouver la magie des classiques du cinéma d’animation.

Découvrez la puissance de l’amitié.

Vivez une aventure riche en émotions.

Et surtout… soyez un chat !

L’éditeur Knights Peak et le développeur Primal Game Studio ont dévoilé la date de sortie de Mandragora. Le jeu arrivera sur Nintendo Switch le 17 avril 2025. Ce RPG d’action narratif en défilement horizontal avait été annoncé pour la première fois en août 2023. Voici un rappel des détails sur cet univers captivant :

Aperçu du jeu :

Dans Mandragora, l’humanité a cédé le monde aux monstres. Les habitants de Faelduum vivent reclus derrière des murs de briques et des remparts d’ignorance, érigés par leurs dirigeants. Les joueurs explorent un monde en déclin, lentement rongé par les effets néfastes de l’Entropie. Entre batailles contre des créatures féroces, affrontements avec des boss cauchemardesques et choix moraux difficiles, chaque chemin emprunté offre ses propres défis et récompenses.

Caractéristiques principales :

Six classes de personnages : Avec des arbres de talents uniques, des compétences passives et plus de 200 améliorations de compétences actives.

: Avec des arbres de talents uniques, des compétences passives et plus de 200 améliorations de compétences actives. Combats acharnés : Affrontez 15 boss redoutables et 19 mini-boss exigeants.

: Affrontez 15 boss redoutables et 19 mini-boss exigeants. Narration immersive : Écrite par Brian Mitsoda, avec des fins alternatives basées sur vos choix.

: Écrite par Brian Mitsoda, avec des fins alternatives basées sur vos choix. Bande-son exceptionnelle : Composée par Christos Antoniou (Septicflesh) et interprétée par l’Orchestre philharmonique de Prague.

Le studio Yellow Dot a annoncé que Let’s Cook Together 2 arrivera sur Nintendo Switch le 6 février 2025. Suite du jeu coopératif culinaire à succès, cette version promet encore plus de défis gastronomiques inspirés des cuisines du monde entier.

Aperçu de l’histoire :

Dans un futur sombre, la méga-corporation Nutri-Inc impose un régime alimentaire strict basé sur une pâte insipide fabriquée à partir d’ingrédients basiques comme l’écorce d’arbre et les mauvaises herbes. Toute tentative de cuisiner ou de cultiver est interdite, et les connaissances culinaires ont été oubliées. Cependant, un groupe de résistants « éveillés au goût », mené par le Général Ohm, lutte pour raviver l’art de la cuisine et rendre la liberté culinaire aux citoyens.

Au cours de cette aventure, les joueurs traverseront quatre pays, complèteront 250 niveaux et maîtriseront 65 recettes, allant des classiques italiens comme la pizza et les lasagnes aux spécialités japonaises telles que les sushis et les nouilles udon, sans oublier des plats polonais emblématiques comme les pierogi.

Caractéristiques principales :

Mode coopératif jusqu’à 4 joueurs : Préparez des plats ensemble dans des défis frénétiques.

: Préparez des plats ensemble dans des défis frénétiques. Éditeur de niveaux : Créez et partagez vos propres défis culinaires avec la communauté.

: Créez et partagez vos propres défis culinaires avec la communauté. Difficulté ajustable : Idéal pour des joueurs de tout niveau, que ce soit en solo ou en famille.

: Idéal pour des joueurs de tout niveau, que ce soit en solo ou en famille. Défis hilarants : Faites face à des incendies de cuisine, lancez des ingrédients à travers la pièce et transportez des casseroles brûlantes.

: Faites face à des incendies de cuisine, lancez des ingrédients à travers la pièce et transportez des casseroles brûlantes. Mode PvP compétitif : Mesurez-vous à d’autres cuisiniers dans des batailles culinaires où chaque seconde compte.

Avec son humour déjanté, ses mécaniques enrichies et son univers stylisé, Let’s Cook Together 2 promet une expérience culinaire inoubliable.

Plongez dans Big Helmet Heroes, une aventure cinématique en 3D qui mélange action et beat’em up dans un univers enchanteur. Avec des animations dignes d’un film et des graphismes époustouflants, rejoignez des chevaliers adorables dans une quête à travers des royaumes fantastiques. Jouez en coopération locale à deux pour sauver la princesse et relever des défis encore plus grands ! Bien que le jeu soit prévu pour la Switch, aucune date de sortie n’a encore été annoncée.

Styles de combat dynamiques :

Maîtrisez 4 styles de combat uniques et utilisez des armes originales et humoristiques pour transformer votre environnement en avantage stratégique : Le Guerrier : Un maître de l’équilibre entre attaque et défense, avec une combinaison redoutable d’épée et de bouclier. Le Brutal : Armé d’une arme massive à deux mains, ses frappes puissantes compensent une vitesse réduite. Le Voleur : Expert en furtivité et en rapidité, ses doubles dagues infligent des attaques mortelles avant même que l’ennemi ne le remarque. Le Moine : Grâce à une agilité aérienne et des mouvements fluides, il transforme un simple bâton en une danse de destruction gracieuse.

: Maîtrisez 4 styles de combat uniques et utilisez des armes originales et humoristiques pour transformer votre environnement en avantage stratégique : Mode coopération : Combattez côte à côte avec un ami, élaborez des stratégies ou plongez dans le chaos des batailles en duo.

: Combattez côte à côte avec un ami, élaborez des stratégies ou plongez dans le chaos des batailles en duo. Univers expansifs et imaginatifs : Explorez des niveaux visuellement époustouflants et richement détaillés, chacun offrant des surprises et des aventures mémorables.

: Explorez des niveaux visuellement époustouflants et richement détaillés, chacun offrant des surprises et des aventures mémorables. Pouvoirs uniques des héros : Déchaînez des capacités spéciales qui explosent à l’écran, détruisant obstacles et ennemis tout en ajoutant une couche d’excitation.

Préparez-vous à une aventure spectaculaire où des graphismes de haute qualité rencontrent un gameplay captivant.

L’éditeur Forklift Interactive et le développeur South Blue Moon ont annoncé la sortie de Automate It sur Nintendo Switch, prévue pour le deuxième trimestre 2025. Automate It est un jeu de simulation et de puzzle basé sur des niveaux faits à la main. Les joueurs construisent des infrastructures complexes à l’aide de tapis roulants, de machines et d’automatisations.

Caractéristiques principales :

Construisez et résolvez des défis complexes dans des paysages naturels variés à travers cinq mondes distincts.

Débloquez de nouvelles machines en complétant des objectifs dans un espace limité, et découvrez des solutions infinies grâce à des dispositifs personnalisables.

Explorez différents modes de jeu : Mode Campagne : 50 défis structurés avec des puzzles à difficulté croissante. Mode Omnivers : Monde ouvert avec mécaniques de survie et automatisation sans contraintes. Mode Sandbox : Objectifs générés procéduralement pour des défis uniques. Mode Créatif : Créez des infrastructures sans aucune restriction. Community Hub : Créez et partagez des niveaux avec un éditeur intégré et modifiez le jeu grâce à des mods.



Relevez le défi ultime : construire la Singularité de l’Omnivers.

Chernobylite Complete Edition arrivera sur Nintendo Switch le 13 décembre 2024. Plongez dans une expérience immersive au cœur de la Zone d’Exclusion. Cette édition complète inclut le jeu de base, toutes les mises à jour de contenu et plusieurs DLC.

Contenu de l’édition :

Missions d’histoire supplémentaires.

Nouveaux lieux, armes et modes de jeu.

Bande-son officielle et artbook numérique.

DLC cosmétiques : Seasoned Scavenger et Irradiated Hideout.

Caractéristiques principales :

Base personnalisable : Construisez et améliorez votre base pour répondre aux besoins de votre équipe. Fabriquez des gadgets, pièges et armes pour maximiser vos chances de survie.

: Construisez et améliorez votre base pour répondre aux besoins de votre équipe. Fabriquez des gadgets, pièges et armes pour maximiser vos chances de survie. Recrutement d’alliés : Formez une équipe diversifiée, assignez des missions et gérez leur moral tout en prenant des décisions qui influenceront leur loyauté.

: Formez une équipe diversifiée, assignez des missions et gérez leur moral tout en prenant des décisions qui influenceront leur loyauté. Survie dans un environnement hostile : Affrontez des ennemis redoutables, récupérez des ressources précieuses et prenez des décisions difficiles qui façonneront l’histoire et le dénouement de votre aventure.

: Affrontez des ennemis redoutables, récupérez des ressources précieuses et prenez des décisions difficiles qui façonneront l’histoire et le dénouement de votre aventure. Rejouabilité infinie : Vos choix affectent directement le déroulement du jeu, garantissant une expérience unique à chaque partie.

MAGES. a annoncé des versions remasterisées des visual novels de suspense scientifique Ever 17: The Out of Infinity et Never 7: The End of Infinity sur Nintendo Switch. Les deux jeux seront disponibles en téléchargement le 6 mars 2025 au Japon et en Asie.

Un double pack intitulé Ever 17 / Never 7 Double Pack sera également proposé, comprenant les deux jeux sur une seule cartouche et supportant les langues anglaise, japonaise et chinoise traditionnelle en Asie.

Éditions disponibles : Standard : 7 480 yens. Limitée : 9 680 yens, avec un DVD-ROM contenant 31 morceaux d’Ever 17 et 24 morceaux de Never 7.



Ever 17: The Out of Infinity

Sorti à l’origine en 2002, ce jeu propose une expérience narrative immersive où sept personnages se retrouvent piégés dans un parc à thème sous-marin, LeMU.

La version remasterisée conserve les expressions des personnages en 2D tout en intégrant des éléments des scénarios et des graphismes 3D de la version remake de 2011.

Histoire :

En 2017, Takeshi Kuranari, étudiant, visite LeMU lorsqu’un accident le piège avec d’autres survivants. Avec seulement 170 heures avant que la pression de l’eau ne détruise le parc, ils doivent travailler ensemble pour survivre tout en découvrant un mystère caché.

Never 7: The End of Infinity

Premier titre de la série Infinity, sorti en 2000, il mêle romance, mystère et science-fiction.

L’histoire suit Makoto Ishihara, étudiant, bloqué dans une boucle temporelle lors d’un voyage de sept jours sur une île.

Histoire :

Makoto rêve de la mort tragique d’une jeune fille. Alors qu’il tente de profiter de son séjour, un incident dramatique bouleverse tout le 6 avril. Le joueur doit résoudre les mystères de cette boucle temporelle et empêcher la tragédie de se répéter.

L’éditeur Edia a annoncé l’arrivée de la Earnest Evans Collection sur Nintendo Switch pour juin 2025 au Japon. Cette collection regroupe trois titres de l’équipe Wolf Team de Telenet :

El Viento (Mega Drive) – Sorti le 20 septembre 1991. Earnest Evans (SEGA CD) – Sorti le 20 décembre 1991. Anett Futatabi (SEGA CD) – Sorti le 30 mars 1993.

Crowdfunding :

Un financement participatif sera lancé avec un objectif de 33 000 $ pour soutenir le projet. Ces classiques promettent de plaire aux nostalgiques des jeux d’action rétro et aux amateurs de jeux SEGA.