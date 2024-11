Bandai Namco a dévoilé aujourd’hui une nouvelle bande-annonce de Tales of Graces f Remastered centrée sur Asbel. Pour ceux qui ne le savent pas, Asbel est le protagoniste principal du RPG. Il est également l’aîné du seigneur de la région de Lhant, dans le royaume de Windor. En outre, il a rejoint l’Académie des Chevaliers, rongé par le regret de ne pas avoir été assez fort pour sauver son ami et son petit frère lorsqu’il était enfant. Tales of Graces f Remastered est prévu pour le 17 janvier 2024 sur Nintendo Switch.

Quelques informations sur le jeu :

Tales of Graces f fait son grand retour avec une version magnifiée et plus accessible ! Cette édition inclut également Lineage and Legacies, une histoire supplémentaire faisant suite au scénario principal. Tales of Graces f est un RPG d’action où l’on explore des mondes fantastiques et surmonte des obstacles grâce à l’amitié et à la détermination.

Sur une planète luxuriante appelée Ephinea, trois jeunes enfants font une promesse qui pourrait sauver l’avenir. Asbel, héritier d’un seigneur local, Richard, prince du royaume de Windor, et Sophie, une étrange jeune fille sans passé connu, prêtent serment d’amitié après s’être entraider pour survivre à une tentative d’assassinat contre Richard, dans les terres de Lhant. Des années plus tard, le monde a changé. Asbel et ses amis doivent affronter un grave danger alors que Lhant devient le théâtre d’une lutte de pouvoir entre les trois grandes nations d’Ephinea. C’est à ce moment qu’une menace encore plus grande se révèle, mettant à l’épreuve les liens entre les jeunes héros, avec tout en jeu.

Points clés :