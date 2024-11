La compilation Taito Milestones 3, troisième opus de la série célébrant l’héritage des jeux d’arcade de Taito, propose une sélection de dix titres emblématiques des années 80 et 90. Comme pour les deux jeux précédents, c’est une compilation des jeux Arcade Archives déjà disponible à l’unité sur l’eShop.

Pour la plupart des jeux, les graphismes respectent fidèlement les versions originales des jeux d’arcade, avec des sprites pixel art bien conservés qui raviront les nostalgiques. Si les visuels restent inchangés, une option de filtres CRT et de rapports d’écran est disponible, permettant d’adapter l’affichage aux préférences modernes tout en recréant l’esthétique des écrans d’arcade classiques.

Chaque jeu conserve son gameplay classique initial, caractéristique d’une époque lointaine du jeu vidéo, avec une maniabilité simple mais efficace. Les commandes sont intuitives et adaptées aux contrôles de la Switch. Chaque portage propose des fonctions plus modernes qu’on est en droit d’attendre d’un jeu sortant en 2024 : Sauvegarde rapide pour interrompre et reprendre les parties à tout moment, ainsi que Tableaux de scores en ligne, pour mesurer vos performances contre d’autres joueurs

La collection inclut dix classiques :

Bubble Bobble (1986) : Un jeu de plateforme coopératif où vous incarnez Bub et Bob, deux adorables dragons cracheurs de bulles. Leur mission est de traverser 100 niveaux remplis d’ennemis pour sauver leurs petites amies capturées. Le gameplay repose sur la capture des ennemis à l’aide de bulles, puis sur leur éclatement pour les éliminer. Chaque niveau est une arène où stratégie et réflexes sont essentiels pour réussir.

Le jeu Rainbow Islands: The Story of Bubble Bobble 2 a rencontré des problèmes de droits d’auteur principalement liés à sa musique. L’une des caractéristiques les plus emblématiques du jeu original était son thème musical inspiré de Somewhere Over the Rainbow (issu du film Le Magicien d’Oz). Cependant, Taito, le développeur, n’avait pas obtenu les droits pour utiliser cette chanson dans certaines versions. Pour éviter des litiges, le thème a été modifié ou remplacé dans des rééditions comme celles présentes dans les compilations telles que celle du jour.

Dead Connection (1992) : Un jeu d’action tir à la 3e personne dans les années 50, où des détectives affrontent la mafia. Assez unique pour l’époque, il se démarque par son ambiance inspirée des films de gangsters. L’histoire se déroule dans les années 1920, dans un univers de gangsters rappelant l’époque de la prohibition. Les joueurs incarnent des détectives qui doivent affronter une organisation criminelle, déjouer leurs plans et venger la mort d’un proche. Chaque niveau correspond à une nouvelle confrontation avec des membres de la mafia dans divers lieux emblématiques comme des bars, des casinos, ou des manoirs luxueux.

Cadash (1989) : Un A-RPG où vous choisissez entre plusieurs classes pour sauver une princesse. Dans Cadash, le joueur incarne l’un des quatre héros (Guerrier, Magicien, Prêtre ou Ninja) qui doivent sauver la princesse Sarasa, enlevée par le démon Balrog. Attention, le jeu est en anglais. Et c’est l’un des seuls jeux qui demande un minimum de lecture pour avancer correctement dans l’histoire.

Dans cet opus, le joueur continue d’incarner Rastan dans sa quête pour sauver le royaume. Le jeu conserve le même style hack-and-slash, avec un système de combat axé sur les attaques à l’épée et l’utilisation d’armes secondaires comme des haches. Warrior Blade (1992) : aussi nommée Warrior Blade: Rastan Saga Episode III est le 3ème et dernière opus de la série. Plus beau, plus long, et plus complet, il termine au mieux cette série beat ’em up 2D, plutôt oublié de l’histoire.

Taito Milestones 3 arrivera le 10 décembre prochain sur l’eShop pour 39,99€.