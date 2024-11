Digital Eclipse a partagé une mise à jour concernant Mighty Morphin Power Rangers : Rita’s Rewind, confirmant un léger retard pour la version Nintendo Switch et un lancement différé du mode en ligne. Le jeu sortira initialement le 10 décembre. Cependant, la version Nintendo Switch est désormais prévue pour le 19 décembre.

De plus, il semble que Rita’s Rewind ne prendra pas en charge le mode en ligne dès le lancement sur Nintendo Switch (et Xbox) en raison de « problèmes techniques nécessitant plus de temps que prévu pour être résolus ». Ceux intéressés par le multijoueur pourront profiter du mode coopératif local sur canapé. Le mode en ligne arrivera « dans quelques semaines ».

« Nous travaillons d’arrache-pied sur Mighty Morphin Power Rangers : Rita’s Rewind depuis plus d’un an, et les retours des fans sont incroyables. Des démonstrations en direct lors des conventions aux retours positifs de la presse, nous savons que vous êtes impatients d’y jouer le 10 décembre.

Malheureusement, deux problèmes affecteront nos plans de lancement. Premièrement, en raison d’une circonstance imprévue, la sortie sur Nintendo Switch sera légèrement retardée jusqu’au jeudi 19 décembre. En revanche, les versions PlayStation, Xbox et Steam seront disponibles à la date initialement prévue, le mardi 10 décembre.

Deuxièmement, en raison de problèmes techniques nécessitant plus de temps que prévu pour être résolus, le mode en ligne ne prendra en charge que deux joueurs sur PlayStation et Steam, et ne sera pas activé pour les versions Xbox et Nintendo Switch au lancement. La bonne nouvelle est que nous prévoyons d’activer le mode en ligne pour deux joueurs sur ces plateformes dans les semaines à venir, suivi d’une prise en charge pour plus de joueurs sur toutes les versions peu de temps après. Le mode hors ligne ne sera pas affecté ; Rita’s Rewind restera entièrement jouable en mode coopératif local avec vos amis et votre famille.

Nous aimerions blâmer Robo Rita pour ces problèmes, mais nous avons simplement besoin d’un peu plus de temps pour répondre à vos attentes, ainsi qu’aux nôtres. Nous continuerons à améliorer et à enrichir le jeu après le lancement pour qu’il devienne ce que vous – et nous ! – souhaitons qu’il soit. »