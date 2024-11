Le classement des ventes de jeux vidéo au Japon pour la semaine du 18 au 24 novembre 2024, publié par Famitsu, révèle quelques surprises et des tendances intéressantes dans le paysage vidéoludique nippon.

Top software:

01./01. [NSW] Dragon Quest III HD-2D Remake <RPG> (Square Enix) {2024.11.14} (¥6.980) – 70.993 / 712.188 (-89%)

02./03. [NSW] Super Mario Party: Jamboree <ETC> (Nintendo) {2024.10.17} (¥6.480) – 34.014 / 476.607 (+4%)

03./02. [PS5] Dragon Quest III HD-2D Remake <RPG> (Square Enix) {2024.11.14} (¥6.980) – 20.369 / 200.944 (-89%)

04./04. [NSW] Mario & Luigi: Brothership <RPG> (Nintendo) {2024.11.07} (¥6.480) – 9.920 / 88.529 (-35%)

05./00. [NSW] Disney Music Parade: Encore <ACT> (Imagineer) {2024.11.21} (¥5.980) – 9.260 / NEW

06./07. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 9.001 / 6.064.932 (+59%)

07./00. [NSW] Stray # <ADV> (Happinet) {2024.11.19} (¥4.000) – 7.779 / NEW

08./28. [NSW] Momotaro Dentetsu World: The Earth Spins with Hope! <TBL> (Konami) {2023.11.16} (¥6.300) – 7.482 / 1.161.525 (+464%)

09./00. [NSW] Marvel Vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics <X-Men: Children of the Atom \ X-Men Vs. Street Fighter \ Marvel Super Heroes \ Marvel Super Heroes Vs. Street Fighter \ Marvel Vs. Capcom: Clash of Super Heroes \ Marvel Vs. Capcom 2 \ The Punisher> <FTG> (Capcom) {2024.11.22} (¥5.990) – 5.749 / NEW

10./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 5.706 / 3.682.045 (+20%)

Top hardware: