Genius Sonority a annoncé aujourd’hui qu’une mise à jour version 3.0.0 pour The New Denpa Men sera bientôt disponible. Elle sera déployée d’ici le 2 décembre 2024.

Bien que The New Denpa Men ait déjà reçu des mises à jour par le passé, la version 3.0.0 s’annonce particulièrement significative. Le jeu introduira l’événement « La Caverne de l’Empereur Fantôme » en décembre, de nouveaux objets, et bien plus encore.

Notes de mise à jour de la version 3.0.0 de The New Denpa Men

Nouveau niveau événementiel : La Caverne de l’Empereur Fantôme

Le premier événement est prévu pour le 13 décembre à 15 h JST .

. Après cette première édition, l’événement sera organisé régulièrement.

Les horaires des événements peuvent être modifiés sans préavis.

Nouveaux objets ajoutés

Nouveaux objets de boost : Augmentent les statistiques, par exemple : « Attaque +20 ». Un boost pour se déplacer plus rapidement dans les niveaux : « B dash ».

: Ces objets seront disponibles dans les nouveaux niveaux événementiels et ailleurs.

Autres mises à jour

Vous pourrez recevoir des bonus de connexion même en étant dans les installations de l’île.

Ajout de la fonction pour avancer rapidement les messages avec le bouton X .

. Les Denpa Men attribués à une maison apparaîtront toujours dans leur foyer.

Le bouton pour changer de pièce dans la Boîte Denpa Men sera rendu plus intuitif.

L’affichage des prix de location des NPC sera harmonisé avec les autres magasins.

Lorsque le bonheur est au maximum, vous ne pourrez donner qu’un seul objet à la fois dans l’option « Interagir ».

Les règles du matchmaking du Tournoi du Jeudi à la Tour de Combat seront améliorées : Le plus haut étage sera désormais le 33 . Vous monterez d’un étage après 3 victoires.

La difficulté des niveaux principaux 1 à 4 sera ajustée.

Correctifs apportés

Capture des Denpa Men

L’écran devient noir en cas de problème avec le gyroscope de l’appareil.

Lors d’une capture normale ou partagée, les Denpa Men ne changent pas même si vous vous déplacez.

Un message inutile s’affiche si un événement se termine pendant une capture événementielle.

Combat

Jesson et un Denpa Men utilisent parfois « Protection » simultanément.

L’animation des compétences de certains monstres est désynchronisée.

Lorsqu’on est à la fois en état de réflexion et invincible, les attaques ne sont pas réfléchies.

La tête des Denpa Men flottants peut parfois devenir anormale.

L’effet de « Bon pour Chaman Noir » est incorrect → Une compétence efficace sera appliquée.

Lors de frappes consécutives, les cibles suivantes ne sont pas atteintes si la première est vaincue.

Les Denpa Men apparaissent parfois uniquement avec leurs vêtements.

Les Denpa Men vaincus en protégeant un allié ne sont parfois pas affichés comme hors combat.

À la Tour d’Épreuve, « Tour » reste parfois actif après avoir protégé la « Reine ».

Les actions multiples consomment une AP incorrecte → La consommation d’AP sera ajustée.

Tour de Combat

Les icônes des NPC s’affichent parfois incorrectement sur l’écran de participation.

Le code d’erreur 50413003 rend parfois le jeu injouable.

Les états de « Fantôme », « Réflexion », « Invincible » et « Défense Auto » ne s’activent pas.

Menus

Le menu d’équipement montre des marques de naissance pour les NPC.

Les marques de naissance apparaissent incorrectement au Sanctuaire des Esprits.

Les équipements de type « Visage » s’affichent parfois au mauvais endroit.

L’ID utilisateur peut être masqué selon l’équipement des Denpa Men.

Impossible de voir combien de joyaux sont nécessaires pour agrandir l’île lorsque vous en avez moins de 3 → Ajout d’un texte explicatif.

Affichage incorrect lors de l’utilisation d’« Interagir ».

Position du curseur erronée dans la liste de décor après un changement d’ordre.

Divers