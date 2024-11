Le jeu Ruffy and the Riverside s’est refait une beauté sur sa page Steam et propose un nouveau trailer qui montre davantage de gameplay, présenté lors de l’événement The Mix Fall Showcase 2024. La partie qui nous intéresse réellement est l’annonce que le jeu sortira LES Nintendo Switch au premier trimestre 2025, faisant allusion à la prochaine génération de consoles Nintendo, ce qui laisse entrevoir une annonce officielle de la part de Nintendo pour cette nouvelle sortie.

Pour ceux qui n’ont pas encore entendu parler de ce jeu, voici un petit résumé de ce qu’il propose.

Dans Ruffy and the Riverside, vous maniez le pouvoir magique du SWAP, l’utilisant pour copier et coller des textures dans le monde du jeu. Transformez la glace en lave ou les chutes d’eau en lianes, tout en chevauchant des bottes de foin, en explorant, en combattant et en résolvant des énigmes à travers Riverside. Libérez votre imagination dans ce jeu d’action en monde ouvert qui vous permet littéralement de changer le monde !

Rejoignez Ruffy dans une quête passionnante pour arrêter le méchant espiègle Groll, qui menace de détruire le Noyau du Monde et de plonger Riverside dans le chaos. En chemin, vous voyagerez dans des lieux fantastiques avec des alliés tels que Pip, l’abeille impertinente, Sir Eddler, la taupe aventurière, et Silja, la tortue sage. Rencontrez une foule de personnages animés, chacun avec ses propres histoires et dialogues uniques, tandis que l’aventure se dévoile avec des surprises inattendues pour Ruffy à chaque coin.

En tant que Ruffy, l’Élu, vous utiliserez le pouvoir magique du SWAP pour transformer le monde du jeu. Avec le SWAP, vous pourrez changer le soleil en lune ou la glace en lave, tout en surmontant d’innombrables énigmes et en manipulant des objets sans effort. Vous pourrez transformer une pierre en bois pour créer un bateau ou transformer un mur en gravats pour dégager votre chemin, et bien plus encore, en combattant, en sautant et en chevauchant des bottes de foin tout au long de l’aventure. La capacité unique du SWAP ouvre des possibilités infinies, rendant chaque moment magique et plein de surprises.

Explorez le merveilleux monde ouvert de Riverside, où Ruffy se lance dans des quêtes secondaires ludiques, relève des défis et collecte des trésors magiques à travers sept régions lointaines. Chevauchez des bottes de foin, faites des figures sur des rails secrets et découvrez des zones inconnues en rencontrant les mystérieux Etoi et en faisant équipe avec le Gang des Poissons pour vaincre des requins tyranniques. Libérez votre créativité en concevant vos propres textures avec Pix, transformant le monde du jeu en votre aventure personnelle remplie de surprises à chaque coin.

Caractéristiques clés