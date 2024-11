Nouveau Béhémoth, 18 nouvelles armes, progression repensée, jeu multiplateforme, et bien plus encore

Dauntless revient avec sa mise à jour la plus transformative à ce jour, Awakening, le 5 décembre. Avec son arrivée sur Steam, Dauntless: Awakening sera disponible sur toutes les plateformes avec une progression croisée, permettant aux nouveaux comme aux anciens joueurs de poursuivre leurs aventures sans interruption entre consoles, Epic Games et Steam. La première saison, Dauntless: Awakening, marque le début d’une nouvelle ère, avec une multitude de nouveaux contenus. D’autres saisons sont déjà en préparation, apportant régulièrement du contenu inédit, des défis et des récompenses pour le plaisir des Slayers.

Le point fort de cette mise à jour est l’arrivée d’un nouveau Béhémoth, Karkonos, créé en collaboration avec la communauté Dauntless. Ce combat épique se déroule dans le sombre terrain de chasse de Twilight’s Domain, où les joueurs pourront récolter des matériaux pour fabriquer l’armure tant convoitée Brineguard Armour Set.

Dauntless: Awakening introduit également 18 nouvelles armes, dont sept peuvent être débloquées via des quêtes initiales, notamment l’Épée d’Argent et les Griffes Dorées. Les 11 autres armes sont obtenues grâce à des Jetons d’Armes, gagnés via des défis hebdomadaires ainsi que dans les volets gratuit et payant du nouveau Hunt Pass. Chaque arme dispose d’une capacité spéciale unique, peut être améliorée jusqu’au niveau 60 et comprend 25 Talents déblocables, offrant des améliorations aux capacités spéciales, actives et passives. Pour aider les joueurs à progresser, il sera désormais possible d’équiper une arme principale et une arme secondaire, qui gagneront toutes deux de l’XP.

Cette mise à jour est le fruit des retours des joueurs et d’une innovation constante, façonnée en partie grâce aux données collectées durant la bêta fermée. Elle apporte de nouveaux défis, récompenses et aventures aux Slayers du monde entier.

Temps d’arrêt programmé

Un temps d’arrêt est prévu à partir du 3 décembre à 10 h PT.

Si vous avez encore des affaires en cours pour la saison actuelle, c’est le moment de les régler !

Dernière chance pour les reforges

Le système de Reforge sera retiré à la fin de cette saison. Pour honorer les efforts des Slayers, deux couronnes exclusives seront offertes :

Crest of the Reforged : pour les Slayers ayant reforgé chaque type d’arme au moins une fois.

: pour les Slayers ayant reforgé chaque type d’arme au moins une fois. Crest of the Committed : pour ceux ayant reforgé au moins 70 fois, toutes armes confondues.

Événement bonus XP : un événement 2x XP pour la chasse au trésor de Gregario aura lieu du 29 novembre au 3 décembre à 10 h PT, idéal pour compléter vos reforges.

Changements liés aux objets et monnaies

Armes

Les armes iconiques (The Godhand, Molten Edict, The Hunger et Twin Suns) resteront disponibles. Si elles ont été Power Surged, elles seront automatiquement mises au niveau 10 (sur 60). Sinon, elles commenceront au niveau 1.

(The Godhand, Molten Edict, The Hunger et Twin Suns) resteront disponibles. Les Silver Sword et Golden Claws seront conservées et transférées en fonction de leur progression actuelle (par exemple, si vos Golden Claws étaient au niveau IV, elles commenceront au niveau 4).

seront conservées et transférées en fonction de leur progression actuelle (par exemple, si vos Golden Claws étaient au niveau IV, elles commenceront au niveau 4). Les autres armes déjà fabriquées seront converties en Transmogs. Toute Transmog Stone utilisée sur elles sera remboursée.

déjà fabriquées seront converties en Transmogs. Toute Transmog Stone utilisée sur elles sera remboursée. Toutes les autres armes de jeu, y compris les légendaires, seront supprimées.

Récompenses pour les reforges : Les Slayers ayant reforgé au moins une fois recevront 60 Peerless Aetherite , suffisants pour monter une arme jusqu’au niveau 50 dans le nouveau système. Des Weapon Tokens seront également distribués : Pour chaque 20 armes fabriquées : 100 Tokens. Une arme Power Surged comptera pour deux. Maximum : 500 Tokens (pour 100 armes ou 50 Power Surged).



Armures

Les armures exotiques (ex. : The Skullforge, Prismatic Grace, Tragic Echo) seront transformées en Transmogs. Toute Transmog Stone utilisée sera remboursée.

Les autres armures resteront utilisables et adoptent un système de niveau jusqu’au niveau 20 . Les armures Power Surged seront automatiquement mises au niveau 10 , sinon elles commenceront au niveau 1.

.

Lanterne

Les lanternes avec effets uniques sont supprimées, et leurs effets seront intégrés aux nouvelles armes.

Tous les joueurs auront une lanterne « de base » personnalisable avec des Transmogs.

Les lanternes déjà fabriquées deviendront des Transmogs, et les Transmog Stones utilisées seront remboursées.

Hunt Pass

Retour à un seul Hunt Pass par saison, disponible uniquement durant la saison actuelle.

par saison, disponible uniquement durant la saison actuelle. Les Vault Passes et Event Passes ne seront plus disponibles. Les objets qu’ils contenaient pourront apparaître dans la boutique à l’avenir.

et ne seront plus disponibles. Les objets qu’ils contenaient pourront apparaître dans la boutique à l’avenir. Les passes achetés mais incomplets seront automatiquement complétés lors de la mise à jour. Vous devrez cependant récupérer manuellement les récompenses dans l’écran Hunt Pass.

Cells

Certaines cellules seront supprimées (Aetheric Attunement, Zeal, etc.), et remplacées par des Cell Cores.

Conversion des cellules supprimées : +1 → 2 Cellules. +2 → 3 Cellules. +3 → 4 Cellules.

Les cellules restantes seront toutes de niveau +1, jouant un rôle de support dans le nouveau système d’armures.

Quêtes

Tous les joueurs commenceront au début des quêtes principales pour découvrir les nouveaux systèmes en contexte.

Les quêtes secondaires et rumeurs déjà en cours ne seront pas perdues. Les objectifs pourront être mis à jour pour s’adapter au nouveau système.

Autres modifications

Middleman : il quitte Ramsgate, et sa fonctionnalité de cooking de cellules disparaît. Les joueurs recevront 25 clés de patrouille par emplacement premium acheté.

: il quitte Ramsgate, et sa fonctionnalité de cooking de cellules disparaît. Les joueurs recevront par emplacement premium acheté. Trackers d’armes : ils deviendront des Trackers généraux, visibles depuis l’écran de personnalisation.

: ils deviendront des Trackers généraux, visibles depuis l’écran de personnalisation. Cosmétiques premium : aucun objet cosmétique premium ne sera supprimé.

Monnaies supprimées

Certaines monnaies, comme Aetherdust, Aethersparks, Aetherhearts, seront retirées. N’hésitez pas à les utiliser avant la mise à jour.

Avec Awakening, une nouvelle ère s’ouvre pour Dauntless, offrant aux Slayers des systèmes modernisés et une progression enrichie. Préparez-vous pour cette transformation dès le 5 décembre!