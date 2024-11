En plus des titres intégrés, et pour la première fois dans le marché de l’arcade préconstruite, l’Evercade Alpha est compatible avec l’écosystème Evercade grâce aux deux emplacements de cartouche de l’appareil. Vous pouvez utiliser n’importe quelle cartouche Evercade sur la borne d’arcade. Cela vous offre un choix de plus de 50 cartouches et plus de 500 jeux d’arcade, de console, d’ordinateur et indépendants, auxquels vous pouvez jouer sur votre Evercade Alpha avec une version physique. Pas de téléchargements, pas de boutique en ligne, pas de mods, et pas de difficultés d’installation. Tout est fait pour profiter du jeu en insérant tout simplement une cartouche.