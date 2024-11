Star Trek: Legends sera bientôt disponible sur Nintendo Switch, comme le révèle une fiche sur l’eShop. Le jeu sortira le 25 décembre 2024.

Précédemment lancé sur PC et mobile, ce RPG stratégique en équipe permet aux joueurs d’incarner divers héros et méchants de la série dans une aventure spatiale épique, visant à contrôler le mystérieux Nexus.

Incarnez vos héros et méchants préférés de l’histoire de Star Trek et partez dans une aventure spatiale épique pour maîtriser le mystérieux Nexus. Luttez pour sauver l’existence toute entière dans le RPG stratégique officiel de Star Trek !

Plongez dans l’action avec des personnages issus de tout l’univers Star Trek ! Prenez les commandes de l’U.S.S. Artemis et recrutez une équipe de légendes Star Trek. Menez des missions audacieuses, participez à des combats stratégiques au tour par tour et prenez des décisions qui influenceront l’histoire complète du jeu.

Vous avez toujours voulu maîtriser le célèbre nerve pinch de Spock ou combattre avec le redoutable bat’leth de Worf ? C’est maintenant possible ! Recrutez et commandez plus de 70 personnages emblématiques de l’univers Star Trek, notamment Kirk, Spock, Picard, Janeway, Data, Burnham, Pike et bien d’autres. Envoyez votre équipe Star Trek en mission critique pour mettre à l’épreuve les compétences et l’ingéniosité de votre équipage. Obtenez des récompenses spéciales en complétant des collections de personnages basées sur leurs apparitions dans les séries Star Trek ou sur leurs traits uniques. De plus, utilisez plusieurs personnages d’une même collection en combat pour bénéficier de bonus tactiques.

Prenez le commandement de l’U.S.S. Artemis et façonnez le destin du cosmos ! Composez votre équipage de façon stratégique, chaque personnage ayant des compétences et capacités spécifiques pour surpasser vos ennemis. Chaque décision peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Prenez les commandes, Capitaine : la galaxie attend votre leadership !

Explorez le somptueux univers 3D de Star Trek: Legends ! Parcourez des mondes superbement réalisés et interagissez avec des personnages animés dans ce RPG épique.

Préparez-vous à aller courageusement là où personne n’est allé auparavant dans Star Trek: Legends. Votre aventure interstellaire vous attend