L’essence sait faire parler d’elle. Le prix à la pompe, son impact écologique, le type de carburant… autant de sujets qu’il est possible de débattre en famille lors des fêtes de fin d’année qui approchent ! À moins qu’il ne soit préférable d’en rester à un petit jeu familial sur Switch… ? Oui, sans doute serait-ce plus raisonnable…

Développé par MAXART Games et édité par UnTold Tales, Servonauts n’ouvre pas le bal très proprement : en effet, la présentation est en anglais, sans aucune traduction disponible. Nous vérifions les spécificités du titre sur la fiche de l’eShop : le français est bien inclus. Soit. Un détail qui s’estompe par la suite puisque tous les textes sont bien en français. Un oubli peut-être ?

Et un baril pour la 12 !

Servonauts fonctionne sous la forme de niveaux qu’il convient de réaliser rapidement et correctement afin de pouvoir collecter un maximum d’étoiles, mais aussi de pièces. Si les étoiles permettent de débloquer d’autres univers et ainsi d’autres niveaux, l’argent quant à lui, est utile pour peaufiner son look. Même dans l’espace, le style compte !

Mais avant de savoir comment dépenser votre argent, il serait d’usage de le gagner. Et pour cela, le travail est nécessaire. Votre mission consiste à délivrer le carburant attendu pour les véhicules à venir à la pompe. Tout comme sur Terre, il existe une flopée de carburants distincts et gare à vous si vous ne délivrez pas le bon (ça va faire BOUM !). Dans un premier temps, il convient de forger la matière première, une sorte de pétrole foncé et gluant, auprès d’un réservoir dédié. Ce réservoir doit ensuite être relié directement à la pompe, ou bien à des pseudos colorants qui permettent d’en modifier la composition, comprenez par-là, la couleur. Ainsi, si le carburant vert est attendu dans la pompe, il va falloir puiser la ressource première, puis la faire passer dans du bleu et du jaune avant qu’elle n’atteigne sa destination finale synonyme de récompenses pour vous.

Sachez néanmoins qu’il nous a fallu quelques minutes sur le titre pour en comprendre toutes les mécaniques. Certes, le soft met en avant quelques conseils, mais c’est au joueur de comprendre les rouages du jeu. Un menu rotatif est disponible via la touche Y et permet d’atteindre les différentes machines et autres subterfuges (comme la tête de mort qui permet de détruire ce qui vous dérange !). Une fois la prise en main comprise, le fun arrive…

Faîtes le plein de fun !

Au fil de la progression dans les différents niveaux, les difficultés se profilent. Assez rapidement tout de même, préparez-vous ! Entre les machines qui se multiplient, les tuyaux qui s’emmêlent et le décor qui devient de plus en plus tortueux obligeant le joueur à passer uniquement dans un sens par exemple, ou encore l’arrivée de plateformes qui s’effondrent après votre passage… de grands classiques mais toujours très efficaces pour vous ralentir.

Il est devenu routinier de croiser ce type de jeu sur Nintendo Switch. Impossible de ne pas penser, notamment, à Overcooked. Pourtant, Servonauts parvient à trouver des mécaniques différentes pour offrir aux joueurs du fun, avec des stratégies distinctes du déchargement de meubles ou de la bonne cuisson d’un steak. Le jeu des tuyaux est assez intéressant et il est nécessaire de se poser quelques secondes avant de se lancer à l’assaut d’une nouvelle pompe : quelle machine utiliser, où la placer, et surtout, qui fait quoi ? Puisque bien entendu, le plaisir est bien plus important lorsque la partie est partagée avec des amis ou la famille. Jusqu’à 4 joueurs en local peuvent se retrouver autour d’une partie de Servonauts.

Tous à la pompe !!!

Lors de parties en multijoueur, chacun prend place dans son petit personnage d’une couleur spécifique avant de partir pour l’aventure. Les participants se retrouvent dès lors sur un seul et même écran afin de pouvoir achever le niveau rapidement. S’il est possible de progresser en solitaire, les parties sont nettement plus agréables en multijoueur, chacun peut, en effet, s’occuper d’une tâche spécifique, et le carburant est dès lors livré bien plus rapidement. Attention tout de même à ne pas vous mélanger les tuyaux… !

Une paire de Joy-Con permet à deux joueurs de participer à Servonauts sans la moindre difficulté.

Retour à la casa

Bien qu’ils rappellent ce qu’il est possible de trouver sur téléphones et tablettes, les graphismes de Servonauts sont assez mignons. Le hub central de Servonauts est joli, avec quelques accessoires qu’il est possible de trimbaler à droite à gauche, avant tout pour s’occuper, en attendant les prochains participants. La zone de ralliement permet de personnaliser son personnage et de sélectionner le prochain territoire de la partie à venir. Tout cela est assez charmant. Les musiques, en revanche, manquent globalement de renouvellement et n’immergent pas franchement le joueur dans le fun, ni même dans le petit stress inhérent à ce type de jeux.

Servonauts est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 15 euros environ.

Le saviez-vous ?

Restons dans le carburant… l’erreur de carburant ne survient que sur les véhicules à diesel : en effet, le pistolet du gasoil dispose d’un diamètre supérieur à l’orifice destiné à l’essence !

Dans le cas inverse en revanche… aïe aïe aïe !