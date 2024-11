Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en décembre 2024, liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle. Vous pouvez aussi découvrir notre calendrier des sorties.

FANTASIAN Neo Dimension (5 décembre, uniquement en anglais)

Le Père de FINAL FANTASY, Hironobu Sakaguchi, et le célèbre compositeur Nobuo Uematsu reviennent vous offrir un RPG original. La Mechteria… une infection mécanique fatale qui vole leurs émotions, et leur vie, aux humains se répand peu à peu dans le monde entier. Le protagoniste, Leo, se réveille dans une étrange contrée remplie de machines, avec un seul souvenir en tête. Le monde humain, menacé par la Mechteria… Le monde mécanique, riche en mystères… et les dimensions invisibles, au-delà. À l’aide de la Warp Device, un téléporteur abandonné, Leo doit se mettre en quête de ses souvenirs à travers les dimensions et sauver le monde de l’infection mécanique.

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer (5 décembre)

Vous débutez votre entraînement sportif ? Vous voulez renforcer votre routine fitness ? Quels que soient vos objectifs, il y en a pour tous les profils ! Vous voulez commencer sans attendre ? Munissez-vous d’une paire de manettes Joy-Con et démarrez directement un entraînement rapide depuis l’écran titre, sans menu intermédiaire. Vous avez envie de personnaliser votre entraînement ? Choisissez l’intensité allégée, normale ou renforcée, ce sur quoi vous concentrer, des étirements normaux ou dynamiques, et même la durée et la cadence des exercices ! Vous pouvez aussi composer un entraînement à la carte dans le mode Entraînement libre. Envie d’une séance sportive intense ? Ou juste de quelques étirements en douceur ? Le choix vous appartient ! Et avec le mode Boxe assise, vous pouvez même vous dépenser en position assise avec différents niveaux d’intensité !

FAIRY TAIL 2 (13 décembre)

FAIRY TAIL 2 est un nouveau jeu de rôle inspiré du célèbre manga de fantasy et de sa série animée, FAIRY TAIL. Apprécié par de nombreux fans du monde entier, le manga s’est vendu à plus de 72 millions d’exemplaires. Cette suite du jeu FAIRY TAIL sorti en juillet 2020 illustre l’Arc de l’Empire d’Arbaless, le point culminant du manga d’origine.

Ce jeu de rôle retrace les événements dramatiques de l’Arc de l’Empire d’Arbaless, le point culminant de l’histoire originale. En incarnant les personnages principaux, Natsu et Lucy, ainsi que d’autres membres de la guilde Fairy Tail, vous pourrez revivre les batailles épiques contre leur plus grand ennemi, l’empereur Spriggan (Zeleph) de l’empire d’Arbaless, son équipe d’élite (les Douze de Spriggan) ainsi que le dragon noir destructeur de monde, Acnologia.

– Des combats magiques hauts en couleur avec des personnages uniques !

Le système de combat a été complètement revu depuis le jeu précédent : le système en temps réel vous offre ainsi des combats encore plus épiques et percutants. Employez divers éléments stratégiques à votre avantage et livrez des combats exaltants !

– Explorez sans aucune restriction le champ de bataille final du Royaume de Fiore !

Le monde de FAIRY TAIL a été recréé avec de superbes graphismes en 3D pour vous permettre de plonger dans le monde de la série comme si vous y étiez !

– Une abondance de contenu en jeu exclusif, dont un épilogue original !

Découvrez une toute nouvelle histoire, « La clé vers l’inconnu », qui se déroule après l’Arc de l’Empire d’Arbaless et les derniers événements de la série originale. De plus, vous apprendrez à mieux connaître vos personnages préférés grâce aux histoires de personnage et à de multiples éléments à découvrir en jeu !

Chernobylite Complete Edition (13 décembre)

Chernobylite : RPG survie-horreur SF par The Farm 51. Explore la Zone d’Exclusion de Tchernobyl en tant qu’Igor, physicien et ex-employé de la centrale. Retourne à Pripyat pour enquêter sur la disparition de ta fiancée, 30 ans après la catastrophe. Affronte les forces militaires, les pilleurs, les mutants et l’environnement irradié. Une aventure de survie, complot et obsession où tes décisions façonnent l’histoire. La version complète inclut le jeu de base et toutes les mises à jour gratuites avec les missions additionnelles, les lieux inédits, les nouvelles armes, les modes uniques et plus.

BÂTIR ET FABRIQUER

Crée ton QG et adapte-la à tes opérations. Agrandis-le pour toi et tes compagnons selon vos besoins. Fabrique des gadgets puissants, pièges et armes en atelier, ou optimise ton équipement pour tes sorties.

GESTION DES RESSOURCES ET DE L’ÉQUIPE

Recrute des compagnons aux compétences variées dans ton exploration. Assigne-les aux missions : collecte, reconnaissance ou élimination. Maintiens leur moral dans ta gestion du QG selon leurs besoins, tout en prenant des décisions cruciales qui influenceront leur loyauté envers toi.

FURTIVITÉ, SURVIE ET COMBAT

Survivre dans la Zone d’Exclusion est un défi constant avec des imprévus quotidiens et des ressources limitées. Pars en quête de provisions, évite la détection ou combats si nécessaire. Explore des lieux périlleux, affronte des ennemis coriaces et assure-toi de rentrer avec ton butin sain et sauf.

HISTOIRE NON LINÉAIRE ET DÉCISIONS

Chaque partie est unique. Tes actes modèlent l’histoire, mais aucune ne satisfera tout le monde. Choisis judicieusement tes alliés, équilibre la survie et la recherche, affronte ou évite les conflits. Chaque choix pèse et mène aux dénouements variés.

ANTONBLAST (3 décembre)

ANTONBLAST est un jeu d’action et de plateforme explosif au rythme effréné, axé sur la destruction. Incarnez le furieux Anton Dynamite (ou sa collègue Annie) et utilisez votre Sacré Marteau pour démolir des mondes loufoques, affronter des boss qui remplissent l’écran et reprendre vos âmes à Satan ! C’est vrai : Satan en personne a volé la précieuse collection d’âmes d’Anton qui ne reculera devant rien pour la récupérer. Heureusement, Brulo, l’ingrat propriétaire du casino local, a ses propres problèmes avec Satan, et il est prêt à mettre de côté ses différends avec Anton pour régler ses comptes ! Votre mission dans chaque niveau est simple : déclenchez les détonateurs de Brulo, trouvez l’âme d’Anton et échappez-vous avant la fin de l’Happy Hour !

Funko Fusion (6 décembre)

Avec des rêves de domination totale, Eddy possède la sombre capacité de prendre possession des habitants des mondes provenant de la pop culture de Funko Fusion, créant ainsi une armée de personnages corrompus inspirés par des franchises telles que Jurassic World, Retour vers le futur, The Thing, Chucky et bien d’autres. Alors que les joueurs s’efforcent de riposter, ils construiront leur propre équipe de héros jouables, chacun doté d’outils uniques pour le combat et les énigmes.

En parlant de héros, la légende des comics Robert Kirkman a rejoint le panel en tant qu’invité surprise pour partager plus d’informations sur l’inclusion de Invincible et The Walking Dead de Skybound Entertainment. Kirkman a ensuite offert au public un premier aperçu du niveau Invincible de Funko Fusion ainsi que des personnages jouables Invincible et Omni-Man en action, avec un aperçu de Rick Grimes et Michonne de The Walking Dead.

Les panélistes comprenaient également le PDG et fondateur de 10:10 Games, Jon Burton, ainsi que le co-fondateur et chef de la publication Arthur Parsons ; Jason Bischoff, vice-président des licences et du développement commercial chez Funko ; Ian Cooper, directeur créatif de Monkeypaw Productions et partenaire de production de Jordan Peele, qui a partagé des détails passionnants sur la transformation du film NOPE en jeu vidéo pour la première fois ; et l’acteur vocal préféré des fans, Kellen Goff, qui a été annoncé pour reprendre son rôle de Freddy Fazbear de Five Nights at Freddy’s dans Funko Fusion.

Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered (10 décembre)

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 et 2 Remastered inclut : Legacy of Kain: Soul Reaver

Legacy of Kain: Soul Reaver 2 Découvrez une narration légendaire

Des siècles après avoir été trahi et exécuté par votre ancien maître, Kain, vous ressuscitez et vous lancez dans une quête implacable de vengeance. Maniez les pouvoirs d’un spectre

Éliminez vos anciens frères vampires grâce à vos griffes, des rafales d’énergie télékinétique et la lame spectrale élémentaire. Devenez plus puissant en dévorant les âmes de vos ennemis. Alternez entre les dimensions

Le Dieu Ancien vous a accordé la capacité de passer entre les royaumes spectral et matériel. Parcourez ces dimensions pour résoudre des énigmes, révéler de nouveaux chemins et vaincre vos adversaires.

RollerCoaster Tycoon Classic (5 décembre)

RollerCoaster Tycoon® Classic est une nouvelle expérience de RCT, remasterisée en 2017 par le créateur de la série, Chris Sawyer, afin de combiner les meilleurs aspects de deux des jeux RCT les plus aboutis et les plus appréciés de l’histoire de la série : RollerCoaster Tycoon® et RollerCoaster Tycoon® 2. Roller Coaster Tycoon Classic inclut également les packs d’extension Boîte à outils, Mondes délirants et Tornade du temps ! Créez et gérez des parcs époustouflants dotés des attractions les plus incroyables. RCT Classic inclut à la fois véritable jouabilité, profondeur de gameplay et le style graphique unique des jeux RollerCoaster Tycoon® originaux pour de Chris Sawyer. Dans ce jeu regorgeant de contenu, les joueurs peuvent concevoir et construire montagnes russes et attractions, aménager leurs parcs et gérer le personnel et les finances, le tout pour contenter les visiteurs et réaliser des bénéfices. Serez-vous le prochain magnat des montagnes russes ?

– La simulation originale de montagnes russes : grâce à un nouveau jeu qui combine les meilleurs éléments des deux titres d’anthologie, découvrez ce qui rendait RollerCoaster Tycoon® et RollerCoaster Tycoon® 2 si amusants.

– Construction de montagnes russes : créez des montagnes russes extraordinaires – Bâtissez rapidement un modèle prédéfini, ou utilisez les outils de construction intuitifs pour concevoir vos propres attractions pièce par pièce.

– Concepteur de parc : assurez la satisfaction de vos visiteurs en bâtissant des attractions paisibles ou déchaînées, des stands de nourriture et de boissons, des attractions aquatiques et même des moyens de transport pour faire traverser le parc aux visiteurs. Personnalisez votre parc en établissant et en aménageant le paysage, et en traçant des chemins le parcourant.

– Gestion de parc : gérez le marketing et les finances de votre parc, de manière à générer des profits tout en attirant plus de visiteurs. Organisez votre personnel de manière à ce que le parc fonctionne au mieux et se présente sous son meilleur jour.

– Des environnements stimulants : bâtissez le parc ultime dans divers environnements vous mettant au défi, de la quiétude des Forêts frontalières à l’activité commerciale bouillonnante du Parc Megaworld.

– Scénarios de parc : progressez à travers 95 scénarios de parc d’anthologie de RollerCoaster Tycoon® et RollerCoaster Tycoon® 2.

– Gameplay authentique : graphismes isométriques classiques, avec la musique et les effets sonores originaux des parcs d’attractions.

– Du contenu à foison : inclut des centaines de types de montagnes russes et d’attractions, ainsi que des douzaines de magasins, stands et bâtiments différents.

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind (19 décembre)

Dans Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind, les Power Rangers affrontent la réincarnation robotique de leur éternelle ennemie. Robo Rita a invoqué un portail temporel, avec comme objectif de s’allier à une version passée d’elle-même pour enfin triompher des Power Rangers. Ensemble, Robo Rita et Rita Repulsa gomment, réécrivent et remodèlent le passé, déterminées à empêcher la formation même des Power Rangers en altérant le cours de l’histoire. Les deux Rita et leur armée de monstres venus de tous les points de la ligne temporelle des MMPR parviendront-elles enfin à les éliminer ? Ou ces jeunes courageux et forts sauront-ils travailler en équipe pour contrer cette catastrophique collaboration anachronique ? Les joueurs auront la chance de revivre l’aventure des Mighty Morphin Power Rangers… à son commencement ! Le passé ne sera plus jamais le même…

Sun Haven (16 décembre)

Enfin, nous tenons à présenter nos sincères excuses pour le temps qu’il a fallu pour apporter Sun Haven sur la Switch. Le processus de portage, de développement, de test et d’approbation a pris beaucoup plus de temps que prévu ou anticipé, et nous sommes vraiment désolés pour les retards et les inconvénients causés à nos Backers Switch et à tous les joueurs n’ayant pas Steam qui n’ont pas pu jouer à Sun Haven jusqu’à présent. Nous avons passé beaucoup de temps à nous assurer que les joueurs Switch n’obtiendraient pas une ancienne version de Sun Haven, mais un jeu aussi bon que la version PC. Nous comprenons parfaitement vos frustrations et nous nous excusons sincèrement pour ces retards. Nous sommes ravis que l’édition Nintendo Switch de Sun Haven soit enfin entre vos mains !Parce que Sun Haven a été notre premier jeu, il est sûr de dire que nous avons beaucoup appris du développement et de la publication de Sun Haven, et nous ferons tout notre possible pour améliorer notre développement, notre communication et notre publication à l’avenir. Merci beaucoup pour votre soutien continu, votre patience et votre compréhension. Nous ne pourrions pas y arriver sans vous. ❤️

Symphonia (5 décembre)

Dans l’univers de Symphonia, la musique est source de vie et d’énergie. Mais depuis la disparition des Prodiges et de leur orchestre, les habitants sont divisés et le monde sombre lentement dans le silence. Et si l’orchestre pouvait être réuni ? C’est la question à laquelle Philemon, le mystérieux musicien de Symphonia, devra répondre. Votre violon et votre archet sont à la fois vos instruments et vos moyens de transport. Propulsez-vous à travers le monde et terminez des niveaux en relevant des défis palpitants de plateforme, tout en réactivant les machines qui redonnent vie et énergie à cet univers. Explorez, naviguez, jouez du violon et rassemblez les musiciens pour éveiller Symphonia.

Caractéristiques :

Vivez et surmontez de grands défis de plateforme grâce aux multiples capacités de Philemon

Découvrez divers environnements mêlant musique et machinerie

Profitez de la performance de l’Orchestre de Scoring de Paris, enregistrée spécifiquement pour Symphonia et composée par Olivier Esman et son équipe

Jouez du violon pour activer les éléments des niveaux et insuffler la vie au royaume

Rassemblez les Prodiges musicaux et jouez des concerts époustouflants pour ramener musique, joie et gloire dans ce monde

Star Trek: Legends (25 décembre)

Incarnez vos héros et méchants préférés de l’histoire de Star Trek et embarquez pour une aventure épique afin de prendre le contrôle du mystérieux Nexus. Luttez pour sauver l’existence tout entière dans le RPG officiel de Star Trek en équipe !

PRÉPAREZ-VOUS POUR L’AVENTURE

Plongez dans l’action avec des personnages de tout l’univers Star Trek! Prenez les commandes de l’U.S.S. Artemis, formez une équipe de personnages légendaires, prenez part à de périlleuses missions, découvrez un combat épique au tour par tour et prenez des décisions qui influenceront toute l’histoire du jeu.

FORMEZ VOTRE ÉQUIPE

Vous avez toujours rêvé d’apprendre le pincement neural vulcain de Spock ou de combattre avec le bat’leth mortel de Worf ? C’est votre chance ! Recrutez et dirigez plus de 70 personnages emblématiques de l’univers Star Trek dont Kirk, Spock, Picard, Janeway, Data, Burnham, Pike et bien d’autres ! Déployez votre équipe dans des missions critiques qui mettront à l’épreuve ses compétences et son ingéniosité. Terminez des collections de personnages selon les séries dans lesquelles ils apparaissent ou leurs caractéristiques, et obtenez des récompenses spéciales. De plus, vous pouvez gagner des bonus de combat en utilisant plusieurs personnages issus de la même collection.

PRENEZ LES COMMANDES DE L’U.S.S. ARTEMIS

Dirigez l’U.S.S. Artemis et décidez de l’avenir du cosmos ! Choisissez votre équipage avec soin ! Chaque personnage dispose de ses propres compétences et capacités pour vous aider à vaincre vos ennemis. Chacune de vos décisions pourrait faire la différence entre la victoire et la défaite. Aux commandes, Capitaine, la galaxie vous attend !

PARCOUREZ UN UNIVERS IMMERSIF

Plongez dans le magnifique monde en 3D de Star Trek: Legends ! Explorez de splendides mondes en 3D et interagissez avec des personnages entièrement animés dans ce RPG épique de l’univers de Star Trek.

Mythwrecked: Ambrosia Island (5 décembre)

Vous êtes Alex, une randonneuse débutante qui a décidé de faire un break loin des trépidations de la vie moderne. Mais votre repos est interrompu lorsque vous vous retrouvez soudainement naufragée sur l’île d’Ambroisie, un lieu magnifique depuis longtemps oublié, terre de mythes et de soleil… qui se trouve être le foyer des dieux de l’Olympe. Car ces derniers existent bel et bien, même s’il se trouve qu’ils traversent actuellement une crise d’identité ! Parviendrez-vous à découvrir les secrets de l’île d’Ambroisie dans cette aventure de type « Friend ’Em Up » baignée de soleil ?

Victory Heat Rally (12 décembre)

Dérapez à toute allure dans un univers en 2.5D dynamique et coloré à l’esthétique pixel art impeccable. Découvrez une bande originale à l’énergie folle et montez le son pour pleinement profiter de ses rythmes percutants et de ses solos de guitare endiablés. De quoi vous immerger totalement dans l’ambiance survoltée de Victory Heat Rally ! Sélectionnez votre pilote vedette et ne faites plus qu’un avec votre bolide. Profitez d’une grande variété de modes de jeu pour défier vos amis et mettre vos talents à l’épreuve. Ressentez le frisson de la vitesse et des dérapages ininterrompus en solo ou jusqu’à 4 joueurs en écran scindé.

Quilts and Cats of Calico (18 octobre)

Bien plus qu’une simple adaptation

Dans le jeu Quilts and Cats of Calico, basé sur le jeu de plateau Calico, vous plongez dans un monde chaleureux et douillet rempli de chats adorables. Ici, le drap se froisse sous leurs pattes, et leurs ronronnements se font entendre. Un monde regorgeant de motifs et de dessins attend les adeptes du tricot.

Les fans de Calico découvriront également des surprises, comme des variations des règles et des mécaniques dans le mode campagne. De nouveaux scénarios viennent s’ajouter aux scénarios déjà connus.

Tricotez en solo ou avec des proches, ou faites de nouvelles connaissances

Que vous souhaitiez tricoter en solo ou que vous préfériez affronter d’autres joueurs, Quilts and Cats of Calico possède un mode de jeu correspondant à vos envies. Profitez d’un mode multijoueur multiplateforme où vous pourrez inviter des amis ou affronter des joueurs au hasard dans des parties classées. Le jeu en ligne comprendra des défis hebdomadaires et des classements de joueurs. Quant au mode solo, il vous permet d’affronter des IA de différents niveaux et constitue l’outil idéal pour renforcer vos compétences dans une atmosphère détendue.

Luttez contre une entreprise corrompue

Dans le jeu, vous pourrez également profiter d’une campagne en mode histoire. Un monde extraordinaire inspiré des œuvres du Studio Ghibli vous y attend. Là, les chats peuvent donner du baume même aux cœurs les plus froids. Maître de la couture, parcourez un monde frappé par la guerre et tricotez des couvertures. Tenez tête à une entreprise impitoyable qui menace votre guilde. Confectionnez des couvertures, perfectionnez votre art et aidez ceux que vous rencontrez au cours de votre voyage. Ne vous inquiétez pas : sur votre chemin, vous rencontrerez des amis et, surtout, des chats dont l’aide pourrait s’avérer précieuse…

Passez du temps avec vos chats

Dans Quilts and Cats of Calico, les chats sont actifs pendant vos parties. Ils ne sont pas seulement intéressés par les motifs que vous utilisez pour vos couvertures. Ils réagissent activement à vos actions et ont leur propre caractère. Ils observent paresseusement le plateau, s’amusent, courent partout et font parfois de longues siestes. Pendant vos parties, vous pouvez interagir avec eux, les caresser, ou les chasser s’ils vous gênent.

Des options de personnalisation approfondies

Le jeu regorge de chats, mais ce n’est pas tout ! Dans Quilts and Cats of Calico, vous pouvez créer votre propre animal pour rendre votre partie encore plus géniale ! Vous pouvez lui donner un nom, choisir la couleur de son pelage et l’habiller avec différentes tenues. Si vous le souhaitez, il apparaîtra sur le plateau pendant que vous jouez. Vous pourrez également changer l’arrière-plan du jeu et choisir différents motifs de couvertures. Le choix vous revient !

Une jolie musique relaxante

Nous avons demandé à Pawel Górniak, le compositeur qui se cache derrière la bande-son de la version numérique de Wingspan (À tire d’ailes), de composer la musique de Quilts and Cats of Calico. Elle vous plongera dans l’atmosphère du jeu et vous procurera une sensation de profonde relaxation.

Float Survival Simulator – Ocean Survivor (21 décembre)

Embarquez pour un voyage inoubliable dans Float Survival Simulator : Ocean Survivor, où chaque vague peut apporter de nouvelles aventures ou des menaces mortelles. Échoué sur un fragile radeau avec seulement un crochet, vous devez rassembler des ressources, combattre de féroces prédateurs et transformer votre radeau en un havre de paix flottant. Survivez seul ou avec des amis dans cette quête océanique périlleuse !

Uncle Chop’s Rocket Shop (5 décembre)

Dans une station spatiale peu fréquentée, Wilbur gagne péniblement sa vie comme mécanicien, réparant autant de vaisseaux que possible pour pouvoir payer son loyer en constante augmentation à son patron tyrannique, Uncle Chop. Là où la plupart de ses clients trouvent un sens dans des passe-temps comme l’adoration des dieux de l’espace tarés, l’alimentation de trous noirs sensibles avec toutes sortes de saletés, l’excavation interminable pour trouver The Treasure™ ou l’asservissement mental des travailleurs des magasins de donuts, Wilbur mène une vie plus humble et répare les maux de la galaxie, un module de vaisseau à la fois.

FAITES DES RÉPARATIONS: À l’aide d’une panoplie d’outils, de dispositifs de diagnostic, de pièces et d’appareils d’atelier, vous devrez corriger les défauts des modules de vaisseaux spatiaux générés de manière procédurale. Qu’il s’agisse d’un simple ravitaillement en carburant ou d’une révision complète, préparez-vous à fouiller, à couper, à desserrer, à serrer et à faire tomber des objets, pour tenter de réaliser le plus de réparations possibles dans le temps imparti. Avec une grande variété de vaisseaux et de modules, vous aurez très vite les mains sales, car vous les mettrez parfois dans des endroits vraiment inhabituels.

ENRICHISSEZ VOS CONNAISSANCES: Exhibez vos connaissances de base en consultant des pages de manuel pour obtenir des conseils sur le diagnostic et la correction des défauts dans les modules de vaisseaux spatiaux, ainsi que sur l’utilisation des outils de l’atelier. Si vous n’êtes pas trop branché lecture, vous pourrez juste admirer les jolis schémas et diagrammes ! Vos années d’expérience à assembler des meubles IKEA vont enfin payer.

FAITES DES AMÉLIORATIONS: En utilisant l’argent durement gagné que l’oncle Chop ne vous prend pas, agrandissez votre atelier et équipez-le de divers postes de travail. Des appareils industriels aux autels ésotériques, ces postes de travail vous permettront de réparer des vaisseaux plus gros et plus lucratifs.

IMMERGEZ-VOUS DANS LE RÉCIT: Interagissez avec un large éventail d’énergumènes et plongez-vous dans une série d’histoires de type anthologique ou dans le récit principal aux fins multiples. L’histoire est (*consulte ses notes*) « profonde, riche et agréable ». Elle dispose de différentes factions, chacune ayant son propre agenda insensé, avec lesquelles sympathiser.

LAISSEZ-NOUS VOUS SURPRENDRE: Des événements narratifs et aléatoires, des énigmes et des améliorations cachées, aux connaissances secrètes, nous avons tout ce qu’il faut pour que chaque jour et chaque partie du jeu soient sensiblement différents du précédent.

RECOMMENCEZ ET AMÉLIOREZ-VOUS: Il ne sera pas facile de faire face à l’escalade des paiements L.O.Y.E.R., mais courage, champion, certaines améliorations de stations persisteront tout au long du gameplay et vous rendront la vie un peu plus tolérable à chaque fois. Vous deviendrez plus rapide et plus intelligent à mesure que vous jouerez, alors ne baissez pas les bras !