SNK, 1996, salle d’arcade. Oui, le décor est posé et c’est bien celui de Metal Slug, célèbre saga de Run And Gun qui a fait les beaux jours de ces salles puis de la Néo Géo et finalement toutes les plateformes ayant existé ou presque. Dotemu s’attaque donc à un monument vidéoludique tout en ne prenant pas trop de risques et en partant sur un gameplay à l’opposé total de la saga. Un tactical-rpg avec une couche de roguelite, car on aime être à la mode. Alors préparez vos meilleures grenades et autres tanks, c’est parti pour Metal Slug Tactics !

Avis aux nostalgiques

Nous n’allons pas rentrer dans l’histoire, car il n’y en a pas vraiment. Elle est comme souvent dans Metal Slug plutôt prétexte à lancer le gameplay. On retrouve le méchant Morden aux commandes des ennemis, puis tous les archétypes d’ennemis présents dans la saga. D’ailleurs on le ressent aussi en combat, il y a toujours des ennemis à foison, on retrouve le gameplay typique avec les ennemis qui se cachent ou encore les explosions de toutes parts.

L’essence est donc là, mais quand il y a Dotemu derrière le projet, même si le jeu est développé par Leikir Studios, on sait qu’on peut faire confiance à ceux qui ont réussi à faire revivre Street of Rage ou encore à sublimer le Beat Them All Tortues Ninjas. Visuellement, c’est donc un pixel art magnifique qui rend hommage et qui sublime la licence Metal Slug.

On retrouve donc un contenu qui fait la part belle à la nostalgie et les musiques sont aussi du même acabit. Cependant il faut rentrer dans le vif du sujet : l’amusement …

Un gameplay exigeant et … ennuyeux

C’est l’un des points forts et faibles du titre. Si faire un tactical RPG dans un univers connu peut être un super terrain d’entente pour les puristes et les fans de la licence (nous pensons notamment à Mario et les Lapins Crétins ou encore Marvel Midnight Suns), il faut se dire qu’ici ce n’est pas bien accessible. Le jeu te lâche après un petit tutoriel, dans un gameplay plutôt exigeant.

Il faut gérer des hordes d’ennemis qui ne vous feront pas de cadeaux, même en difficulté plutôt faible, avec un gameplay qui repose presque uniquement sur la notion de coopération. Quand les alliés sont alignés avec l’adversaire, ils vont enchaîner et attaquer chacun leur tour, ce qui peut, si on gère bien, lancer 9 attaques avec 3 personnages en un tour. Mais là où le bât blesse, c’est que si on n’arrive pas à coopérer, on finit par se faire ramasser. On se retrouve alors principalement sur un jeu de placement de personnages.

Chacun d’entre eux va avoir deux armes, une normale avec des munitions infinies et une autre avec des munitions limitées. A cela, rajoutez deux attaques spéciales et chaque personnage sera alors au complet. Nous partons au combat avec une équipe de 3 persos à choisir parmi 9 disponibles. On retrouve avec joie les classiques comme Marco, Fio et Eri mais aussi diverses armes comme les grenades ou encore les pistolets. On peut également tomber sur des véhicules qui seront limités en carburant, mais destructeurs.

Le gameplay va donc beaucoup se baser sur le placement et le déplacement. Pour simuler le Run and Gun, Metal Slug Tactics nous incite à nous déplacer sur de grandes distances : plus on se déplace, plus on obtient de « mana » pour nos attaques spéciales. Puis, il ne faut pas hésiter à se planquer derrière un tonneau ou un bouclier.

Oh tiens, un roguelite !

Lors de notre aventure, nous allons progresser de chapitre en chapitre. Comme tout bon Roguelite, les niveaux sont créés aléatoirement. Vous aurez le choix sur la carte de partir vers un niveau ou un autre. Chacun va proposer des objectifs et récompenses différents, comme de l’argent, des améliorations, des munitions pour les armes secondaires. Tout est bon, mais pas forcément à tout moment. Les missions vont aussi posséder un objectif secondaire pour obtenir un bonus supplémentaire.

On retrouve également des boss qui débarquent après quelques niveaux. Alors là, place au gigantisme connu des fans de la saga. Comme tout bon roguelite, perdre n’est pas synonyme d’échec. On apprend de nos erreurs, on récupère une monnaie que l’on peut dépenser dans notre QG (lui aussi rempli d’easter egg), pour débloquer des bonus aux personnages, de nouvelles techniques, un nouvel arsenal, etc… De quoi customiser comme vous le souhaitez votre héros favori.

On en a parlé rapidement, mais les musiques et les bruitages sont au poil et nous rappellent vraiment la licence. Visuellement, c’est un bonbon pour les yeux, les animations respectent bien évidemment ce que l’on attend d’un Metal Slug. On regrettera cependant cette caméra fixe, qui rend souvent le positionnement des personnages difficile voire imbuvable.

Voici une vidéo de la première heures de jeu pour vous faire une idée sur Metal Slug Tactics.



Metal Slug Tactics est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 24.99 euros. Une version boite à 39.99 euros arrivera fin février.