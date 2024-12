Triangle Strategy est sorti sur Switch en 2022, donc la plupart des joueurs intéressés ont probablement déjà acheté le jeu. Si vous préférez une version physique, elle reste facilement accessible auprès de nombreux détaillants. Cependant, pour ceux qui optent pour la version numérique, il va falloir faire preuve de patience.

Certains fans ont remarqué aujourd’hui que Triangle Strategy a disparu de l’eShop de la Nintendo Switch. En visitant la page du jeu sur le site de Nintendo, l’option d’achat est grisée et remplacée par un bouton indiquant « non disponible ». Si vous possédez déjà le jeu en version numérique, le bouton affichera toujours « déjà téléchargé ».

Vous vous demandez ce qui se passe ? Nintendo était l’éditeur de Triangle Strategy lors de son lancement, mais cet accord a désormais pris fin. Les droits d’édition ont donc été rétrocédés à Square-Enix, ce qui nécessite quelques ajustements en coulisses. Vous vous souvenez peut-être qu’une situation similaire s’est produite avec Octopath Traveler en mars de cette année.

Pour l’instant, nous ne connaissons pas la date de retour de la version numérique de Triangle Strategy, mais il ne fait aucun doute qu’elle sera bientôt de nouveau disponible. Dès que le jeu sera réapparu à l’achat, nous ne manquerons pas de vous en informer

Triangle Strategy is temporarily unavailable to purchase from Nintendo eShop.

Square Enix did the same thing for Octopath Traveler to change publishers from Nintendo to Square Enix. It was delisted on March 1 and returned on April 18. https://t.co/sFMRE5dSib

— Gematsu (@gematsu) December 1, 2024