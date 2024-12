Hunter x Hunter: Nen x Impact est basé sur l’anime Hunter x Hunter, diffusé d’octobre 2011 à septembre 2014, tandis que le manga, publié dans Weekly Shonen Jump, est toujours en cours depuis mars 1998. Cette adaptation en jeu vidéo est développée par Bushiroad Games et sera publiée par ARC SYSTEM WORKS AMERICA en 2025… du moins dans la plupart des régions du monde.

Le conseil australien de classification, connu pour avoir empêché la sortie de plusieurs jeux en Australie au fil des ans, a jugé HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT trop inapproprié pour obtenir une classification. Cela signifie que le jeu est considéré comme étant en dehors des « normes communautaires généralement acceptées », et même les classifications R18+ et X18+ ne suffisent pas à permettre sa sortie. Aucun détail précis n’a été partagé sur ce que le conseil a trouvé offensant ou de mauvais goût.

HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT propose des combats d’équipes en trois contre trois entre utilisateurs de Nen. Choisissez vos personnages préférés maîtrisant le Nen pour former une équipe et vous lancer dans ces batailles ! La compatibilité et l’ordre des coéquipiers seront essentiels pour remporter la victoire.