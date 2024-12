Comme attendu, un nouveau jeu Donkey Kong a été ajouté à Nintendo Switch Online, et cette fois, il s’agit de Donkey Kong Land 3.

Donkey Kong Land 3 est sorti pour la première fois en 1997 sur Game Boy en Amérique du Nord et en Europe. Il a ensuite été porté sur Game Boy Color en 2000, mais uniquement au Japon. La version disponible sur Nintendo Switch Online dépend de l’application utilisée : au Japon, il s’agit de la version Game Boy Color, tandis que dans les régions occidentales, c’est la version originale sur Game Boy.

Les aventuriers en quête de gloire et de richesse ont parcouru le monde à la recherche du légendaire Monde Perdu. Donkey Kong et Diddy Kong, désireux de le découvrir en premier, se lancent dans cette quête sans savoir que le Baron K. Roolenstein et son équipage de Kremlings sont sur leurs talons ! Pendant ce temps, Dixie Kong reste à la maison pour s’occuper de son jeune cousin, Kiddy Kong. Mais cela ne l’empêchera pas de répondre à l’appel de l’aventure !

Aidez Dixie Kong et Kiddy Kong à traverser 36 niveaux infestés de Kremlings, chacun contenant des zones secrètes et des niveaux bonus ! Le tourbillon d’hélicoptère de Dixie est utile pour éviter les obstacles en planant, tandis que la roulade de Kiddy lui permet de traverser des terrains et de sauter plus loin après une roulade depuis une corniche ! Les amis animaux sont de retour pour vous aider, et il y a de nombreux objets et collectibles à découvrir tout au long de l’aventure. Aidez ce duo intrépide à être les premiers à dévoiler l’entrée du mystérieux Monde Perdu !