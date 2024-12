Mark of the Deep a désormais une date de sortie… plus ou moins. Nous savons maintenant que le jeu sera lancé sur Nintendo Switch en janvier, bien que la date précise reste à confirmer. Ce jeu, un Soulslike sur le thème de la piraterie avec des éléments de Metroidvania, avait été annoncé en juin. Initialement prévu pour cette année, il a été légèrement retardé.

Mark of the Deep est une aventure épique sur le thème de la piraterie, combinant une narration captivante et un mélange palpitant d’éléments Metroidvania et Soulslike. Partez à l’aventure, explorez les mystères d’une île maudite et retrouvez votre équipage de pirates disparu ! Un navire pirate s’est échoué sur une île mystique et maudite, connue jusqu’alors uniquement à travers des mythes et des légendes. Dans cet environnement aussi divers qu’hostile, Marcus « Rookie » Ramsey devra affronter une grande variété de dangers pour retrouver son équipage perdu. Cependant, en explorant les biomes inquiétants et en combattant des monstres abyssaux, il découvrira que l’île a été maudite des siècles plus tôt. Cela remonte au jour où le chef cultiste du peuple ancien – les habitants originels de l’île – a emprisonné le Léviathan pour tenter d’atteindre l’immortalité.

Caractéristiques principales :