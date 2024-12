Le jeu de combat dessiné à la main innovant à 3 couloirs et 2v2 est jouable dès maintenant sur Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

Aujourd’hui, Maximum Entertainment a lancé le jeu de combat co-op Diesel Legacy: The Brazen Age sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Conçu de toutes pièces par des experts vétérans des jeux de combat, cette nouvelle approche du genre voit les joueurs s’engager dans des matchs 2v2 au sein d’un système unique à 3 voies, dans des décors Dieselpunk magnifiques. Découvrez un aperçu de l’action dans la bande-annonce de lancement publiée aujourd’hui.

Diesel Legacy: The Brazen Age reprend la formule classique des jeux de combat et la renverse en plaçant les matchs en coopération 2v2 en local et en ligne au cœur de la bataille. Le jeu propose des personnages jouables distincts, plusieurs niveaux variés et un mode histoire, offrant plusieurs méthodes d’attaque pour chaque équipe.

Entrez dans le monde Dieselpunk en incarnant une machine de guerre robotisée, une skateuse à fusées, un docteur de la peste assassin, un gangster suave avec ses hommes de main à ses côtés, et bien d’autres encore. Coups de poing, de pied, parades, tirs, bombes, poison, brûlures, congelations : tout est permis pour remporter la victoire.

Grâce au rollback netcode RealMatch™, les matchs sont pratiquement sans lag, ce qui fait que chaque coup de poing est ressenti fluidement dans chaque match en ligne. Diesel Legacy : The Brazen Age propose également un mode d’entraînement complet permettant aux joueurs d’affiner leurs compétences face à des adversaires IA.