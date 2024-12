Nintendo a été très actif avec les bibliothèques rétro de Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, en particulier cette dernière année. Bien que les bibliothèques mises à jour varient, le calendrier des nouveautés est devenu si régulier qu’on peut s’attendre à l’ajout d’au moins un jeu rétro par mois.

Ce soir ne fait pas exception. En effet, Nintendo a annoncé que Tetris rejoindra la bibliothèque NES de Nintendo Switch Online le 12 décembre. Si cette information vous semble familière, c’est parce que Nintendo avait confirmé l’arrivée de la version NES de Tetris lors de leur Partner Direct en août dernier. Cependant, la date de sortie précise est une nouveauté. Vous pouvez voir l’annonce officielle sur les réseaux sociaux de Nintendo of America ci-dessous.

A puzzle classic returns!

Tetris® for NES comes to Nintendo Switch Online on 12/12! pic.twitter.com/TIhj7Uq2Mo

