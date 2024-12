Vous êtes probablement déjà au courant de l’application Nintendo Music. Annoncée de manière inattendue sur les réseaux sociaux autour d’Halloween, cette application permet aux fans d’écouter une multitude de bandes originales que Nintendo a publiées au fil des décennies. De plus, Nintendo a confirmé que de nouvelles bandes sonores seraient ajoutées à l’application à l’avenir.

Eh bien, sans surprise, Nintendo tient sa promesse. La semaine dernière, la bibliothèque de Nintendo Music a accueilli Brain Age: Train Your Brain in Minutes a Day. Et ce soir, un nouvel ajout vient d’être fait : vous pouvez désormais écouter les musiques de Splatoon 2 sur l’application Nintendo Music