Un nouvel opus de Fitness Boxing débarque sur Nintendo Switch le 5 décembre prochain : Fitness Boxing 3 : Your Personal Trainer. Contrairement à ce que son titre pourrait suggérer, il ne s’agit pas du troisième jeu de la série, mais bel et bien du cinquième, désormais disponible sur Nintendo Switch. En effet, la licence compte deux titres « crossovers » : Fitness Boxing Fist of the North Star et Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU, respectivement sortis en 2023 et en septembre 2024.

Tous ces jeux sont développés par le même studio, Imagineer, qui ne cesse d’enrichir et d’affiner la licence pour offrir une expérience toujours plus satisfaisante aux joueurs. Découvrons ensemble ce dernier opus.

Nintendo - Fitness Boxing 3 : Your Personal Trainer

Fitness Boxing 3 : Your Personal Trainer en quelques mots

On peut considérer Fitness Boxing 3 : Your Personal Trainer comme le troisième opus principal de la licence. Comme l’indiquent leurs titres, les jeux Fitness Boxing invitent le joueur à pratiquer une activité sportive, guidé et motivé par un coach virtuel depuis sa console : ici, la boxe.

Le premier opus, sorti en 2018, proposait au joueur de réaliser des enchaînements de coups de poing dans les airs en suivant le rythme de la musique. Depuis, le concept a su résister à l’épreuve du temps et reste d’actualité : faire de l’exercice depuis son salon pour maintenir son bien-être physique et mental. Ainsi, le jeu demande quelques informations personnelles sur le joueur afin de mieux s’adapter à ses besoins, dans la limite des capacités de la console : taille, poids, âge… Étant donné les restrictions du support, Fitness Boxing prend soin de dispenser plusieurs avertissements tout au long des sessions, rappelant par exemple de jouer à son propre rythme, de ne pas forcer, ou de s’abstenir de jouer en cas de douleurs physiques ou de problèmes de santé.

Fitness Boxing 3 : Your Personal Trainer repose donc sur la détection des mouvements via les Joy-Con de la Nintendo Switch. Le joueur tient un Joy-Con dans chaque main et doit reproduire les gestes du coach à l’écran, comme dans un cours de fitness. À noter que les contrôles des menus ont été améliorés dans cette version, permettant l’utilisation de la gâchette au lieu du bouton A des Joy-Con pour valider les actions. Bien que ce soit un changement mineur, il représente un véritable gain en confort de jeu.

Ce nouvel opus suit donc les principes établis par la série, tout en élargissant l’éventail des exercices proposés et en offrant plusieurs améliorations notables, tant en termes de contenu que de gameplay.

Fitness Boxing 3 des améliorations qui font du bien

Qui dit nouvelle version, dit nouveautés, et Fitness Boxing 3 ne déroge pas à la règle en offrant une multitude de nouvelles fonctionnalités : nouveaux modes de jeu, nouvelles musiques, et bien plus encore. Les graphismes bien qu’améliorés au fil des opus restent simples et soignés. Nos coachs virtuels sont vraiment plaisants à regarder et ont une gestuelle et des expressions fluides qui les rendant attachants. Les arrière-plans sont variés mais, nous ne nous en sommes que peu souciés pendant ce test.

La bande-son nous semble également plus agréable et plus en adéquation avec le jeu, mais nos souvenirs des précédentes versions datent un peu. Sachez seulement qu’il y en a pour tous les goûts musicaux et qu’ils ont été parfaitement adaptés à la pratique de la boxe.

Cependant, ce qui nous a le plus marqué, c’est la manière dont les sessions de jeu sont structurées dans leur ensemble. Que ce soit pour les cours ou les mini-jeux, Fitness Boxing 3 adopte une approche similaire à celle d’une salle de sport classique. Le coach nous montre d’abord un mouvement, que nous devons ensuite reproduire et assimiler avant de le répéter puis d’en ajouter un nouveau à la suite. Ainsi, le jeu décompose un enchaînement de coups pour nous emmener petit à petit à maîtriser un combo de coups de poing. À la fin de la session de cours, le jeu nous demandera d’enchainer plusieurs fois le combo appris en amont.

Ce processus est ultra-satisfaisant, car il nous donne la véritable sensation de faire du sport et non de suivre un jeu vidéo qui nous demanderait de faire de simples frappes en rythme sur des cibles à l’écran.

Fitness Boxing 3 s’adapte au mieux à vos besoins ! Le jeu propose plusieurs paramètres de personnalisation, notamment pour ajuster les sessions quotidiennes et éviter ainsi la lassitude. Le premier paramètre évident est la possibilité d’adapter la durée de votre session d’entraînement. En fonction des objectifs sportifs que vous définissez au début du jeu, Fitness Boxing 3 vous propose des séances personnalisées, et chaque jour, vous avez le choix entre trois durées d’entraînement : allégé, normal ou renforcé. Il vous demande également de jauger votre humeur. Nous n’avons pas pu déterminer si cela influence ou non le contenu de la session du jour.

Au fur et à mesure de vos sessions, le jeu ajuste également la difficulté en fonction de vos progrès et de vos scores. Si vous réussissez plusieurs enchaînements parfaits, vous serez invités à passer à des mouvements plus complexes. Bien entendu, vous êtes libres d’accepter ou de refuser cette progression, et c’est un réel plaisir d’avoir la possibilité de choisir. Rien de pire que de se décourager en cas d’échec lors d’une reprise du sport, donc en fonction de vos motivations et de vos objectifs, ajustez le jeu à votre convenance.

Enfin, le jeu inclut des séances d’échauffement et d’étirement adaptées à chaque session. Bien qu’elles ne soient pas obligatoires, elles sont fortement recommandées pour prendre soin de votre corps avant et après l’entraînement. Les mouvements proposés lors de ses séquences sont vraiment ciblés et éviteront, si elles sont bien faites, la plupart des blessures.

En bonus, Fitness Boxing 3 permet de développer une affinité avec un coach en particulier, ce qui ouvre la porte à des récompenses supplémentaires : nouvelles tenues, cours exclusifs, enchaînements spéciaux…

Des “mini-jeux” ou plutôt des activités complémentaires

Fitness Boxing 3 propose plusieurs activités complémentaires à vos séances quotidiennes, conçues pour vous aider à atteindre vos objectifs de remise en forme. Si vous les suivez régulièrement, vous pourrez rapidement augmenter la durée de vos sessions jusqu’à atteindre une heure de sport par jour, tout en variant les plaisirs. Chaque mode est pensé pour offrir une expérience riche et diversifiée, tout en restant accessible à tous les joueurs, quel que soit leur niveau.

L’une des nouveautés les plus mises en avant est le mode Boxe assise, qui propose des séances adaptées aux joueurs souhaitant s’entraîner en position assise. Ce mode est une excellente option pour ceux qui peuvent avoir des limitations physiques ou qui cherchent une alternative plus douce à la pratique de la boxe debout. De plus, il permet d’inclure un large éventail de joueurs, en rendant l’activité physique plus accessible, tout en maintenant un challenge sportif.

Cependant, notre véritable coup de cœur se trouve dans le mode “Gants”, un entraînement où vous êtes accompagnés de votre coach dans une série d’exercices visant à améliorer votre coordination et vos enchaînements de coups. Ce mode se distingue des autres en mettant l’accent sur la technique plutôt que sur l’aspect purement cardio, en vous incitant à maîtriser les gestes et à affiner vos mouvements. Cela permet de progresser sur vos compétences techniques en boxe. C’est un vrai plus pour ceux qui cherchent à aller au-delà de la simple dépense énergétique et à travailler sur des aspects plus spécifiques comme la coordination ou encore pour fluidifier l’enchaînement de divers coups de poing.

En complément, le jeu propose deux autres modes : un mode entraînement pour réaliser des exercices ciblés, et, un mode partie rapide pour les moments où on manque de temps, sont également disponibles pour compléter le panel du jeu.

Avec ces différents modes de jeu, Fitness Boxing 3 s’assure de proposer une expérience variée et adaptable à chaque profil de joueur. On sent clairement l’attention que les développeurs ont porté à l’amélioration de l’expérience des joueurs en termes d’ergonomie, de déroulement des exercices ou encore de respect du bien-être et des attentes des joueurs. Que vous soyez un athlète en quête de performance ou un débutant cherchant à maintenir votre forme physique, ce titre offre une grande flexibilité pour satisfaire vos objectifs.

Les questions/réponses sur Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer

La détection de mouvement est-elle fiable ?

Oui et non. Il est tout à fait possible de secouer le bon Joy-Con tel un maracas pour valider un coup de poing. Cependant, ce n’est pas l’essence du jeu. En contrepartie, le jeu semble évaluer votre “âge fitness” en fonction de l’exécution de vos mouvements : plus vous êtes rapides et précis, plus vous serez jeunes.

Fitness Boxing 3 est-il accessible à tout le monde ?

À notre avis, pour profiter pleinement du jeu, il est préférable d’avoir un peu de maturité et une réelle motivation pour faire du sport. Bien qu’un enfant puisse s’amuser sur le jeu, il n’aura pas conscience du but réel du jeu qui est d’encourager la pratique du sport.

Fitness Boxing 3 m’aidera-t-il à perdre du poids ?

C’est une question difficile ! Honnêtement, nous ne pouvons répondre avec certitude à cette question. Mais si vous êtes assidus et que vous réalisez les mouvements avec sérieux, vous allez transpirer et donc dépenser des calories et favoriser une perte du poids.

Fitness Boxing 3 va-t-il me muscler ?

De même que pour la question précédente, nous n’avons pas testé le jeu suffisamment longtemps pour avoir des résultats concrets et nous ne sommes pas des professionnels de la santé ou du sport. Ce que l’on peut affirmer, c’est que nos muscles ont chauffé et que nous avons ressenti quelques petites courbatures.

Le jeu explique-t-il bien les mouvements ?

Le jeu est en anglais sous-titré en français. Votre coach vous accompagne pour prendre et garder le rythme et également en décomposant, expliquant ou vous montrant chaque mouvement et enchaînement. Bien que le jeu donne constamment des conseils sur la posture ou les muscles à engager, personne n’est là pour corriger votre posture et vos gestes en temps réel.

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous les soumettre en commentaire. Nous tâcherons d’y répondre le mieux possible !

Fitness Boxing 3 est disponible en physique comme sur l’eShop au prix de cinquante euros.