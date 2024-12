Lors de l’Indie Horror Showcase annuel de l’éditeur DreadXP, le développeur Nightdive Studios a présenté une toute nouvelle bande-annonce de gameplay pour son très attendu titre, The Thing: Remastered. Cette nouvelle bande-annonce offre un aperçu détaillé des événements sanglants et déchirants à l’intérieur du Poste Avancé #31, et montre le désespoir de l’équipage, piégé dans une mission de sauvetage qui se transforme en une tentative désespérée d’évasion face à une menace extraterrestre, envahissant les corps.

Prévu demain sur Windows PC et consoles, The Thing: Remastered est une restauration fidèle du jeu culte de survie-horreur à la troisième personne sorti en 2002, inspiré du film de 1982 de Universal Pictures, The Thing, qui a redéfini le genre. Nightdive Studios a modernisé ce classique terrifiant grâce à son moteur propriétaire KEX Engine, permettant de jouer sur les appareils de jeu de la génération actuelle, avec une résolution allant jusqu’à 4K et un framerate de 120 FPS. Les améliorations des modèles de personnages, textures et animations ont été soigneusement retravaillées par Nightdive Studios, avec l’implémentation de rendus 3D avancés pour des éclairages et des effets atmosphériques mis à jour — offrant une remasterisation pleine de suspense et de détails écœurants qui fait revivre le jeu palpitant pour un public moderne.

Dans la toundra arctique glacée, un mystérieux alien capable de changer de forme a anéanti l’équipage de la station de recherche américaine Outpost #31. Dans The Thing: Remastered, les joueurs incarnent le Capitaine J.F. Blake, le leader d’une équipe de sauvetage des Forces Spéciales de l’armée américaine, envoyée pour enquêter sur les événements terrifiants qui se sont déroulés dans le film original The Thing. Piégé par les éléments et risquant l’infection par une entité horrifique, Blake doit maintenir la cohésion de son équipe pour survivre, en gagnant leur confiance et en s’assurant que la peur et la paranoïa ne les submergent pas… ou ne le submergent lui-même.

Principales Caractéristiques de The Thing: Remastered :