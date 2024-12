Elphaba et Glinda arrivent aujourd’hui de la Cité d’Émeraude aux côtés du Magicien d’Oz et de Madame Morrible

10:10 Games, en collaboration avec Funko, Inc. et Universal Products & Experiences, célèbre la sortie très attendue du film Wicked des studios Universal Pictures avec deux DLC.

Le Wicked Movie Pack 1 introduit Glinda et Elphaba, adorées des fans, en tant que personnages jouables au sein du jeu action-aventure. Le Wicked Movie Pack 2 ajoute les personnages du Magicien d’Oz et de Madame Morrible, pour ajouter un peu plus d’Oz au sein de Funko Fusion. Les DLC sont disponibles dès maintenant sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, et Steam au prix de 7.99 € chacun.

Détail des packs :

Wicked Movie Pack 1 : Personnage jouable d’Elphaba Personnage jouable de Glinda

:

Wicked Movie Pack 2 :

Personnage jouable du Magicien

Personnage jouable de Madame Morrible

Retrouvez le trailer de lancement du DLC Wicked ci-dessous :