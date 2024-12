Voici un avant-goût des aventures sauvages qui vous attendent dans cette petite communauté de colons, au cœur d’une histoire aussi ancienne que ces collines. Bienvenue dans Cattle Country.

La vie de ranch et l’artisanat

Faites de votre maison un havre paisible au cœur des plaines. Du lever au coucher du soleil, retroussez vos manches ! Entre travailler la terre et élever du bétail, construisez et façonnez votre petit coin de paradis sous le ciel bleu de Cattle Country.

Rencontrez les habitants et créez des liens

Prenez le temps de connaître les habitants, écoutez leurs récits et donnez-leur un coup de main. Ces pionniers sont coriaces : il faut l’être pour survivre ici. Mais avec un peu d’effort, leurs cœurs sont aussi chaleureux qu’un feu de cheminée en plein hiver.

Attention aux bandits

Tout le monde dans Cattle Country n’est pas bien intentionné ! Méfiez-vous des complots malhonnêtes et des personnages douteux. Protégez votre foyer et votre communauté.

Des rodéos… et de la romance

Faire des amis est essentiel dans la nature sauvage, mais peut-être cherchez-vous un peu plus ? Avec 18 personnages à séduire, prenez votre courage à deux mains et partez à la conquête de l’amour.

Des trésors enfouis

Vous avez entendu parler des mines ? Elles renferment des trésors pour ceux qui osent les explorer : des métaux précieux, des minerais et même des caches de bandits. Prenez votre pioche et partez à l’aventure !

Sur les traces de la faune

Des lapins aux bovins, de nombreuses créatures peuplent les bois. Que ce soit pour la chasse ou simplement pour admirer les merveilles de la nature, c’est à vous de choisir.

Développé par Castle Pixel et publié par Playtonic Friends, Cattle Country sera disponible en version numérique sur PC via Steam, ainsi que sur Nintendo Switch et PlayStation 5. Des éditions physiques pour PlayStation et Nintendo Switch sont également prévues en 2025