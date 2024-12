C’est l’heure de monter à bord pour une aventure décoiffante, car aujourd’hui, l’éditeur Atari est ravi d’annoncer le lancement de RollerCoaster Tycoon® Classic sur Nintendo Switch ! En combinant les meilleures fonctionnalités de RollerCoaster Tycoon® et RollerCoaster Tycoon® 2, RollerCoaster Tycoon Classic amène le simulateur de parc d’attractions préféré des fans sur les consoles modernes pour la toute première fois.

Rempli de contenu, le jeu permet aux joueurs de concevoir et construire des montagnes russes et des attractions, de façonner le paysage et de gérer leurs parcs, comme ils l’ont fait depuis le lancement du premier jeu en 1999. Désormais, les apprentis concepteurs de parcs à thème peuvent revivre la magie en créant des descentes audacieuses, des boucles folles et des virages à sensations fortes, dans le but de faire de leurs parcs les meilleurs au monde.

Le lancement de RollerCoaster Tycoon Classic sur Nintendo Switch marque le point culminant d’une année riche pour la franchise RCT. En mars 2024, Atari a débuté une célébration d’un an pour le 25ᵉ anniversaire de la création emblématique de Chris Sawyer. Depuis, l’entreprise a dévoilé plusieurs collaborations autour de produits dérivés et de vêtements RollerCoaster Tycoon, réédité RCT Classic sur Android, lancé des extensions majeures pour le titre mobile RCT Touch et récupéré les droits de RCT 3 auprès de Frontier, réunissant ainsi ce titre au reste du catalogue de la franchise.

RollerCoaster Tycoon Classic est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch au prix de 24,99€.