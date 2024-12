Le label narratif indépendant Fellow Traveller et le développeur Jump Over the Age ont annoncé que le RPG narratif basé sur les dés, Citizen Sleeper 2: Starward Vector, sera disponible sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, et sur le Game Pass dès sa sortie, le 31 janvier 2025.

Dans la peau d’un Sleeper en fuite dont le corps est défaillant, les joueurs devront acquérir un vaisseau, former un équipage, gérer des relations et accepter des contrats tout en explorant la Ceinture de Starward – et en essayant de survivre. Ils devront choisir entre tenter leur chance pour obtenir de plus grandes récompenses, ou risquer d’accumuler du stress qui pourrait endommager leurs dés, leur seul véritable moyen de survie, et provoquer des dysfonctionnements dans leur système de Sleeper.