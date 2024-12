Le RPG acclamé est maintenant disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et PC en version compatible Steam Deck

Aujourd’hui, SQUARE ENIX® a annoncé que FANTASIAN Neo Dimension, le RPG solo du légendaire producteur Hironobu Sakaguchi et du célèbre compositeur Nobuo Uematsu était désormais disponible aux formats physique et numérique sur Nintendo Switch™ et PlayStation®5, et au format numérique seulement sur PlayStation®4, Xbox Series X|S et PC sur Steam®. Le jeu est par ailleurs compatible avec Steam Deck, ce qui permettra aux fans d’emporter la version PC du jeu partout.

FANTASIAN Neo Dimension transpose l’histoire originale et le gameplay moderne au tour par tour de FANTASIAN, initialement sorti sur Apple Arcade en 2021, sur de nouvelles plateformes, et propose un affichage 4K pour les consoles et les PC récents. Le jeu offre aussi de nouvelles fonctionnalités, dont des voix anglaises et japonaises, un niveau de difficulté supplémentaires et une option de musique de combat intitulée « Collaboration musicale » (Collaboration BGM) qui permet d’échanger les musiques de combat de FANTASIAN Neo Dimension contre une sélection de musiques de jeux FINAL FANTASY™ populaires, dont la série FINAL FANTASY Pixel Remaster (I-VI), FINAL FANTASY VII REMAKE, FINAL FANTASY VII REBIRTH, FINAL FANTASY XIV: Endwalker, FINAL FANTASY XIV: Dawntrail, et FINAL FANTASY XVI.

Dans FANTASIAN Neo Dimension, les joueuses et les joueurs incarnent Leo et doivent retrouver ses souvenirs et résoudre l’énigme posée par une étrange infection mécanique qui détruit son monde. Le jeu propose une réinterprétation originale et moderne du système de combat au tour par tour, avec une multitude de mécaniques uniques et de combats stratégiques qui chamboulent la formule du RPG classique, et permet d’explorer un univers multidimensionnel à travers plus de 150 dioramas enchanteurs construits à la main.